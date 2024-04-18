Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций BofA

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Bank of America Corp. (BofA), сообщается в обзоре аналитиков.

"Опубликованная отчетность эмитента показала, что квартальная прибыль снизилась на 18% г/г (до $6,67 млрд или $0,76 на акцию). Без учета начислений FDIC в размере $700 млн прибыль составила $0,83 на акцию. Выручка уменьшилась на 1,6% г/г (до $25,98 млрд), поскольку чистый процентный доход потерял 3% г/г и опустился до $14 млрд. При этом оба показателя оказались выше прогнозов. Ожидаем восстановления котировок бумаг банка", - указывают эксперты банка.

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