Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивный отскок UST

Москва. 17 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на коррекционный отскок цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 66,76% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,36% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 4 базисных пункта, подешевев до 66,36% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 9,21% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не продемонстрировал ярко выраженной динамики, его котировки остались на уровне предыдущего дня - 56,64% от номинала (доходность также не изменилась и составила 9,98% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели всего на 1 базисный пункт - до 79,33% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 16,49% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене за день на 5 базисных пунктов - до 74,5% от номинала (доходность увеличилась на 4 базисных пункта - до 14,21% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 7 базисных пунктов - до 67,81% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 12,93% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день и составила 66,77% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 17 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренный рост в рамках коррекции после заметного падения в предыдущие несколько дней.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил во вторник, что путь инфляции в США к целевому значению в 2% занимает больше времени, чем ожидал ЦБ. "Мы говорили, что нам нужно больше уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, прежде чем настанет время смягчать денежно-кредитную политику, - сказал Пауэлл. - Недавние данные по инфляции явно не придали нам уверенности".

Аналитики теперь не ждут снижения ключевой процентной ставки в США ранее сентября. "У ФРС есть полное право удерживать ставки, пока рынок труда остается сильным, потребление не страдает, притом что типичные последствия быстрого ужесточения политики для экономики не очевидны", - заявил управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс, слова которого приводит Market Watch.