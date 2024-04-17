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17 апреля 2024 года 19:45

Рубль в среду растерял рост к доллару и перешел к снижению в паре с евро на фоне заметно упавшей нефти

Москва. 17 апреля. Доллар США отыграл часть потерь, евро и китайский юань после снижения в ходе дневных торгов сумели развернуться вверх, немного укрепились на Московской бирже по итогам среды. При этом ранее в ходе сессии юань обновил максимальные отметки с начала декабря прошлого года. Рубль не изменился к бивалютной корзине из-за смешанной динамики к доллару и евро.

Курс доллара США составил 94,27 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15 копеек ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,39 руб./EUR1, подорожав на те же 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,5 копейки, до 97,03 руб. Курс китайского юаня подрос на 0,25 копейки - до 12,98 руб. В ходе торгов юань поднимался выше 13 руб. впервые с 7 декабря.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не изменился к бивалютной корзине по итогам среды на фоне усилившей снижение нефти и с учетом смешанной динамики в основных парах. Разница в направленности котировок доллара США и евро обусловлена их движением на глобальном рынке, участники которого фиксируют прибыль после сильного роста американской валюты в предыдущие дни на ожиданиях расхождения в темпах ослабления процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Прогнозируется, что ФРС будет сохранять высокие процентные ставки дольше, чем ожидалось, благодаря сильным статданным по экономике США и одновременному снижению темпов замедления инфляции. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что путь инфляции в Штатах к целевому значению в 2% дольше, чем ожидал американский центробанк.

"Мы говорили, что нам нужно больше уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, прежде чем настанет время смягчать денежно-кредитную политику, - сказал Пауэлл. - Недавние данные по инфляции явно не придали нам уверенности".

Аналитики теперь не ждут снижения ключевой процентной ставки в США ранее сентября, а некоторые экономисты предупреждают, что Федрезерв может вовсе отказаться от планов по скорому смягчению денежно-кредитной политики.

ЕЦБ готов снизить ставки в разумно короткий срок, заявила во вторник глава регулятора Кристин Лагард в интервью CNBC. "Если события будут развиваться без серьезных потрясений, то мы приближаемся к моменту, когда в разумно короткий срок нам потребуется смягчить текущую ограничительную денежно-кредитную политику", - сказала она.

Дезинфляционный процесс в еврозоне идет в соответствии с прогнозами ЕЦБ, предполагающими замедление инфляции до целевых 2% к середине следующего года, хотя путь к этому вряд ли будет простым, отметила Лагард.

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 14,9% с 14,5% в марте, на 2025 год - до 10,4% с 9,4%, на 2026 год - до 8,1% с 7,5%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ. Таким образом, экономисты ждут более осторожного и растянутого во времени смягчения денежно-кредитной политики.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год повышен до 2,1% с 1,8%. Прогноз по инфляции на этот год сохранился на уровне 5,2%. Аналитики также повысили прогноз по росту ВВП на 2025 год до 1,7% с 1,5%, прогноз по инфляции на следующий год остался неизменным - 4,1%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 92,9 рубля (91,2 рубля в марте), в 2025 году - 95,9 рубля (93,8 рубля ранее), в 2026 году - 98,0 рублей (95,0 рубля ранее).

Оценка аналитиками нейтральной ключевой ставки в апреле не изменилась - 7,0% годовых (верхняя граница оценки ЦБ - 6-7%).

Ценовые ожидания предприятий в апреле выросли впервые в 2024 году, говорится в комментарии Банка России по итогам опроса компаний. Уровень ценовых ожиданий оставался повышенным и существенно превосходил значения 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели, отмечает ЦБ.

Небольшое снижение ценовых ожиданий в апреле отмечалось в производстве инвестиционных товаров, транспортировке и хранении.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 26 апреля.

Ожидания предприятий и населения в апреле двигались разнонаправленно. Инфляционные ожидания населения РФ в апреле снизились до 11,0% с 11,5% в марте, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль по итогам торгов в среду умеренно укрепился к доллару. При этом в первой половине дня курс доллара обновил максимум с 23 октября, в моменте преодолев отметку в 94,5 рубля. "Вчерашние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла на форуме в Вашингтоне об уместности поддержания жесткой политики регулятором на протяжении более длительного времени в целом подтвердили ожидания рыночных участников о вероятном сохранении процентной ставки в США на текущем уровне в июне", - говорит Беспалов.

"Если говорить о российских событиях, опубликованные сегодня результаты опроса ООО "инФОМ" показали снижение инфляционных ожиданий в апреле на 0,5 п.п., до 11%, что является минимальным показателем с июня 2023 года. Как инфляционные ожидания, так и наблюдаемая населением инфляция демонстрируют снижение на протяжении четвертого месяца подряд. Тем не менее, учитывая текущую инфляционную статистику и недавнюю риторику представителей регулятора, полагаем, что по итогам заседания в конце следующей недели ЦБ вновь сохранит ключевую ставку на ее текущем уровне в 16%", - также отмечает аналитик.

"Рубль поначалу оставался под давлением, в очередной раз обновив минимум с конца прошлого года. Доллар установил полугодовой максимум немного выше 94,5 руб. На старте основной сессии рубль перешел к восстановлению и торговался в небольшом плюсе к бивалютной корзине. Фактор налогового периода все же способен приостановить нисходящее движение курса рубля последних нескольких недель. Возможно, мы даже увидим его умеренное укрепление. Однако, судя по тенденции прошлых дней, скорее всего, спрос на иностранную валюту остается высоким, что ограничивает потенциал восстановления рубля", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефтяные котировки усилили снижение вечером в среду после публикации данных о росте запасов нефти в США по итогам минувшей недели.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК понизилась на 2,4%, до $87,86 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 2,38%, до $83,34 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,74 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 33 тыс. баррелей после снижения на 170 тыс. баррелей неделей ранее.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 апреля на 25 копеек, до 94,3242 руб./$1, и увеличил курс евро на 34,46 копейки, до 100,2787 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду вырос на 26,38 копейки по отношению ко вторнику и составил 94,2829 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск поднялся на 21,23 копейки, до 94,3053 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $973,628 млн, из которых $325,512 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $648,116 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 42,65 копейки, до 100,2401 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 29,3 копейки, до 100,2784 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR421,278 млн, из которых EUR117,635 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR303,643 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 апреля выросла на 4 базисных пункта - до 15,74% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца остались в среду на прежнем уровне - 15,75% и 16,04% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно вторника на 2 базисных пункта, до 15,82% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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