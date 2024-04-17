Freedom Finance Global сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций United Airlines Holdings, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Глинянова.

"Мы позитивно оцениваем отчетность United Airlines за прошедший квартал и рассчитываем, что фокусировка бизнеса на международных маршрутах позволит авиаперевозчику и далее улучшать свои результаты, - пишет эксперт. - Фактором неопределенности остаются цены на топливо, что может оказывать давление на акции всего сектора. Мы сохраняем долгосрочную рекомендацию "покупать" по бумагам компании. Прогноз менеджмента по EPS в диапазоне $3,75-4,25 на предстоящий квартал выглядит умеренно оптимистично, если учитывать, что в прошлом году фактический результат значительно превзошел ожидаемый. Мы не исключаем продолжение этого тренда и в текущем году, однако в зоне неопределенности остается Ближний Восток - как с точки зрения числа перелетов, так и в плане расходов на топливо".

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