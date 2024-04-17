Рубль днем немного подрастает к основным валютам в рамках коррекции после падения с начала недели

Москва. 17 апреля. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в среду, при этом ранее в ходе торгов юань обновил максимальные отметки с начала декабря прошлого года. Рубль подрастает к бивалютной корзине в рамках коррекции после снижения в первые дни недели.

Курс доллара США составил 94,19 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,2 руб./EUR1, подешевев на 4,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,4 копейки, до 96,89 руб. Курс китайского юаня снизился на 0,75 копейки - до 12,97 руб. Ранее юань поднимался выше 13 руб. впервые с 7 декабря.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется в основных валютных парах в ходе дневных торгов среды, корректируясь вверх после снижения в начале недели. Небольшое расхождение в скорости снижения доллара США и евро обусловлено их динамикой на глобальном рынке, участники которого фиксируют прибыль после сильного роста американской валюты на ожиданиях расхождения в темпах ослабления процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Прогнозируется, что ФРС будет сохранять высокие процентные ставки дольше, чем ожидалось, благодаря сильным статданным по экономике США и одновременному снижению темпов замедления инфляции. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что путь инфляции в Штатах к целевому значению в 2% дольше, чем ожидал американский центробанк.

"Мы говорили, что нам нужно больше уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, прежде чем настанет время смягчать денежно-кредитную политику, - сказал Пауэлл. - Недавние данные по инфляции явно не придали нам уверенности".

Аналитики теперь не ждут снижения ключевой процентной ставки в США ранее сентября, а некоторые экономисты предупреждают, что Федрезерв может вовсе отказаться от планов по скорому смягчению денежно-кредитной политики.

ЕЦБ готов снизить ставки в разумно короткий срок, заявила во вторник глава регулятора Кристин Лагард в интервью CNBC. "Если события будут развиваться без серьезных потрясений, то мы приближаемся к моменту, когда в разумно короткий срок нам потребуется смягчить текущую ограничительную денежно-кредитную политику", - сказала она.

Дезинфляционный процесс в еврозоне идет в соответствии с прогнозами ЕЦБ, предполагающими замедление инфляции до целевых 2% к середине следующего года, хотя путь к этому вряд ли будет простым, отметила Лагард.

Ценовые ожидания предприятий в апреле выросли впервые в 2024 году, говорится в комментарии Банка России по итогам опроса компаний. Уровень ценовых ожиданий оставался повышенным и существенно превосходил значения 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели, отмечает ЦБ.

Небольшое снижение ценовых ожиданий в апреле отмечалось в производстве инвестиционных товаров, транспортировке и хранении.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 26 апреля.

Ожидания предприятий и населения в апреле двигались разнонаправленно. Инфляционные ожидания населения РФ в апреле снизились до 11,0% с 11,5% в марте, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Валютная пара "доллар-рубль", скорее всего, будет торговаться в диапазоне 94-95 руб./$1 в среду, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"На фоне слабого внешнего фона повышается значимость продаж со стороны экспортеров. Их активизация способна сдержать повышательную инерцию валютных курсов и удержать курс доллара в указанном интервале", - говорится в комментарии эксперта.

Рубль может ослабнуть до уровня 95 руб. за доллар на торгах в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Обороты валютного рынка лишь немного подросли, что говорит о незначительных продажах валюты экспортерами. На глобальных рынках продолжалось укрепление доллара из-за ужесточения риторики ФРС США", - отмечают эксперты инвестбанка.

"По нашим оценкам, нефть марки Brent может торговаться в среду в интервале $89-90 за баррель. В фокусе остается напряженность на Ближнем Востоке", - указывают в SberCIB.

Снижение цен на нефть ускорилось днем в среду, инвесторы ждут данных о запасах топлива в США и следят за ситуацией на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизилась на 0,59%, до $89,48 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,62%, до $84,83 за баррель.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже приняли решение, каким образом страна нанесет ответный удар против Ирана и его сподвижников, но не определили сроки, передает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Давление на котировки оказывает неясный прогноз роста китайской экономики и опасения, что процентные ставки в США будут оставаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось.

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 12 апреля, увеличились на 4,09 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что они укажут на рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также на сокращение резервов бензина на 900 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.