Вероятно первое понижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в июле 2024г - Росбанк

Вероятно первое понижение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в июле 2024 года, считают аналитики Росбанка.

"Сильная динамика экономических показателей в январе-феврале 2024 года вкупе с комментариями аналитиков Банка России указывает на вероятное усиление консерватизма в риторике регулятора по итогам заседания 26 апреля, - пишут эксперты. - Ключевой предпосылкой станет пересмотр прогноза на 2024-2026 гг. Здесь мы предполагаем улучшение траектории по ВВП (+2% г/г) и частному потреблению (+1,7% г/г), которое при неизменной цели по инфляции (4,0/4,5% г/г) потребует удержание ключевой ставки вблизи верхней границы прогноза регулятора (13,5/15,5%)".

Эксперты банка пересматривают прогноз по ключевой ставке в пользу первого аккуратного понижения в июле (-50 б.п.) и ориентиром 13,0% и 10,0% годовых на декабрь 2024 года и 2025 года соответственно.

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