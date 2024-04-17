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17 апреля 2024 года 15:39
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Incyte с целью $69,4
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Incyte Corp. с целью $69,4 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 29,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Американская биофармацевтическая компания Incyte не относится к числу гигантов отрасли, но для своих размеров имеет весьма впечатляющую линейку как одобренных препаратов, так и экспериментальных, - пишет аналитик Зарина Саидова. - В ближайшие несколько лет компания способна выпустить на рынок до десятка новых препаратов, и ее специализация на онкоиммунологии является несомненным фактором привлекательности с точки зрения инвестора. Эмитент торгуется с крупным дисконтом, в ближайшие месяцы для него может начаться белая полоса". Incyte - биофармацевтическая компания, занимающаяся поиском, разработкой и коммерциализацией препаратов в области гематологии, онкологии, а также для лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-INCYTE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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