"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям ГК "Астра"

"Финам" начал аналитическое освещение ГК "Астра", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет 578 рублей за штуку на горизонте года, рейтинг - "держать".

"С момента выхода на биржу в середине октября прошлого года котировки акций эмитента показывали динамику лучше, чем индексы Мосбиржи и Мосбиржи Информационных Технологий. За полгода "Астра" выросла на 33,5% (на 86%, если считать от цены IPO в 333 руб.), а индексы увеличились на 8,6% и 30,8% соответственно. Недавний отчет компании оказался нейтральным и в рамках ожиданий. В связи с этим мы считаем, что акции в данный момент оценены близко к своей справедливой стоимости, - указывает аналитик Никита Степанов. - Потенциал снижения цены бумаги равен 7,2% без учета дивидендов. При оценке стоимости мы опирались на прогнозные скорректированные мультипликаторы P/E, EV/EBITDA, P/S, EV/S и P/FCF российских компаний-аналогов".

Группа компаний "Астра" - один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.