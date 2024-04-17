Рынок акций РФ утром умеренно подрос во главе с "Системой" и Polymetal

Москва. 17 апреля. Рынок акций РФ утром в среду умеренно подрос по индексам на дивидендных ожиданиях, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и просела нефть (Brent торгуется в районе $89,7 за баррель). Индекс МосБиржи проторговывает область вблизи 3470 пунктов, лидерами роста выступают акции АФК "Система" и Polymetal.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3467,68 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,38 пункта (+0,3%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 1,4%.

Доллар стоит 94,31 рубля (-0,12 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,2%), Polymetal (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", среднесрочный растущий тренд по индексу МосБиржи пока остается в силе, а нижняя поддержка находится в районе 3300-3350 пунктов. Тем не менее, на текущий момент очевидных негативных катализаторов для снижения в эту область не наблюдается, поэтому вероятный сценарий для основного бенчмарка - снятие перекупленности через боковик. На американском рынке продолжается сезон отчетности, однако важным критерием фокуса остается ключевая ставка ФРС и заявления представителей регулятора.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI вновь склонны к движению в район краткосрочных поддержек $88,9 и $84 за баррель соответственно, ощущая давление со стороны сильного доллара, а также данных API о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,09 млн баррелей. В среду от отчета Минэнерго США также ждут увеличения запасов нефти, что умеренно негативно для настроений. Неопределенной при этом остается ситуация с возможным ответом Израиля на недавнюю атаку Ирана, полагает аналитик.

Рынок акций РФ утром предпринял попытку отвоевать часть утерянных накануне позиций в рублевом сегменте. Рубль в условиях неопределенности относительно судьбы указа об обязательной продаже валютной выручки, срок действия которого истекает в конце апреля, склонен к ослаблению. За рубежом все меньше ожидают скорого снижения процентных ставок ФРС, что толкает доходности гособлигаций выше, уменьшая привлекательность национальных акций, отмечает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", индекс МосБиржи находится на максимальных с 2022 года отметках и выглядит перегретым. Устойчиво высокая инфляция, и как следствие, жесткая монетарная политика Банка России не вселяют особого оптимизма в отношении рынка акций. Поэтому в среду не исключено преобладание продавцов на рынке. В течение дня пройдет собрание акционеров девелопера "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG), на повестке которого утверждение дивидендов за 2023 год в размере 100 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности в размере 8,8%, напомнили эксперты.

Акции металлургических компаний остаются под давлением новостей о санкциях США и Великобритании в отношении экспорта российских металлов, отмечают аналитики "Цифра брокер".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что в среду индекс МосБиржи может подняться к отметке 3480 пунктов. "Ждем роста акций Сбербанка в ближайшее время. Что касается остальных бумаг, рисков их сильного снижения на данный момент не видим. На наш взгляд, интересно также выглядят акции "Газпром нефти", которые продолжают восстанавливаться после трёхмесячного снижения", - отмечает аналитик.

Накануне на рынке наблюдался спрос на бумаги компаний из внутренних секторов, в то же время под давлением были акции экспортеров. Наибольшие потери понес сектор горной добычи и металлургии из-за введенных Западом ограничений на поставку цветных металлов. Акции АФК "Система" торгуются на годовых максимумах на фоне ожиданий IPO ГК "Элемент" и МТС-банка (MOEX: MBRD), отметил Головинов.

В США во вторник индексы акций изменились на 0,1-0,2%: подрос Dow Jones (+0,2%), просели S&P 500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,1%). Инвесторы оценивали статданные и квартальную отчетность крупных компаний.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил во вторник, что путь инфляции к целевому значению в 2% занимает дольше, чем ожидал центробанк.

"Мы говорили, что нам нужно больше уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, прежде чем настанет время смягчать денежно-кредитную политику, - сказал Пауэлл. - Недавние данные по инфляции явно не придали нам уверенности".

Аналитики теперь не ждут снижения ключевой процентной ставки в США ранее сентября, а некоторые экономисты предупреждают, что Федрезерв может вовсе отказаться от планов по скорому смягчению денежно-кредитной политики.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 2,1%, гонконгский Hang Seng стабилизировался на уровне вторника), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,4%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились на 0,1-0,2%).

Объем экспорта Японии в марте вырос на 7,3% относительно того же месяца прошлого года - до максимальных за три месяца 9,47 трлн иен ($61,2 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Подъем показателя был зафиксирован по итогам четвертого месяца подряд. Экономисты в среднем ожидали повышения на 7%, сообщает Bloomberg. В феврале экспорт вырос на 7,8%.

Японский импорт в прошлом месяце сократился на 4,9% - до 9,103 трлн иен. Спад был отмечен второй раз в этом году. Средний прогноз экспертов предполагал снижение на 5,1% после роста в феврале на 0,5%.

Тем временем, потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 3,2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Bloomberg, предполагал, что инфляция составит 3,1%.

На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются третью сессию подряд.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $89,65 за баррель (-0,4% и -0,1% накануне), майская цена WTI - $84,96 за баррель (-0,5% и -0,1% во вторник).

Неопределенность в экономике Китая, крупнейшего нефтяного импортера, а также вероятность того, что процентные ставки в США будут оставаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось, оказывают негативное давление на прогнозы спроса, пишет Trading Economics.

С другой стороны, нефтетрейдеры ожидают ответных мер со стороны Израиля на действия Ирана.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+12,2% и +17,1% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+11,5%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+9,1%), расписки "Циан" (+6,8%), бумаги "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+3,9%).

Подешевели "префы" "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-5%), акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3,6%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-2,8%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-2,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,3%).

Просели акции ГК "Астра" (MOEX: ASTR) (-1,2%, до 600,85 рубля) на фоне новостей, что вторичное размещение бумаг (SPO) пройдет нижней границе в 550 рублей.

Итоговую цену одной акции в рамках SPO планируется установить не позднее 19 апреля. При этом книга заявок будет открыта до 18:30 18 апреля. Изначально "Группа Астра" сообщала, что цена одной акции в рамках SPO не превысит 620 рублей. Остальные параметры SPO остались прежними - основной акционер "Группы Астра" Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему акций компании в размере от 10,5 до 21 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества акций компании.

Накануне, во вторник, гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев в эфире канала "Альфа-Инвестиции" отмечал, что в рамках SPO, по оценке компании, будет размещен весь предлагаемый пакет, что увеличит free float группы до 15% с 5% в настоящее время. Это, по его словам, позволит компании попасть в первый уровень листинга Мосбиржи и в ее индекс - стать "голубой фишкой", что увеличит число потенциальных инвесторов компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,34 млрд рублей (из них 1,66 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,42 млрд рублей на бумаги "Системы" и 1,05 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").