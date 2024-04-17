Курс рубля пока может остаться выше 94 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль, возможно, останется выше уровня в 94 руб./$1 в ближайшее время (помимо глобального укрепления доллара, давление на рубль могут оказывать заметно выросшие, по оперативным данным, расходы бюджета), говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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