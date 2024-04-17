Рубль может ослабнуть до 95 руб./$1 в среду - SberCIB

Рубль может ослабнуть до уровня 95 руб./$1 на торгах в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Обороты валютного рынка лишь немного подросли, что говорит о незначительных продажах валюты экспортерами. На глобальных рынках продолжалось укрепление доллара из-за ужесточения риторики ФРС США", - отмечают эксперты инвестбанка.

"По нашим оценкам, нефть марки Brent может торговаться в среду в интервале $89-90 за баррель. В фокусе остается напряженность на Ближнем Востоке", - указывают в SberCIB.

"Мы не исключаем, что в среду доходности ОФЗ могут прибавить несколько базисных пунктов на фоне недавнего ослабления рубля", - прогнозируют аналитики.

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