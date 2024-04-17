Индекс Мосбиржи может подняться к 3480п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться к отметке 3480 пунктов на торгах в среду, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ждем роста котировок акций Сбербанка в ближайшее время. Что касается остальных бумаг, рисков сильного снижения их цен на данный момент не видим. На наш взгляд, интересно также выглядят акции "Газпром нефти", которые продолжают восстанавливаться после трехмесячного снижения", - указывает эксперт в комментарии.

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