Рубль стабилен относительно доллара и юаня с учетом неоднозначных внешних сигналов

Москва. 17 апреля. Доллар США немного снижается, юань едва заметно подрастает на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен с учетом разнонаправленных внешних факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,3075 руб./$1 (-11,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 23,33 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,7 коп. - до 12,9845 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль находится под влиянием разнонаправленных внешних факторов - мировые рынки капитала показывают различную динамику, нефтяные котировки вновь перешли к небольшому снижению. При этом глобальные инвесторы потеряли аппетит к риску на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Американские фондовые индексы завершили торги вторника со слабыми и разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные и квартальную отчетность крупных компаний.

Объем промышленного производства в США в марте увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне прогнозов. В феврале, согласно пересмотренным данным, промпроизводство также выросло на 0,4%, в то время как ранее было объявлено о подъеме на 0,1%.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в свою очередь заявил во вторник, что путь инфляции к целевому значению в 2% занимает дольше, чем ожидал центробанк.

"Мы говорили, что нам нужно больше уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, прежде чем настанет время смягчать денежно-кредитную политику, - сказал Пауэлл. - Недавние данные по инфляции явно не придали нам уверенности".

Аналитики теперь не ждут снижения ключевой процентной ставки в США ранее сентября, а некоторые экономисты предупреждают, что Федрезерв может вовсе отказаться от планов по скорому смягчению денежно-кредитной политики.

Как ожидается, ФРС в среду опубликует региональный экономический обзор Beige Book.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 теряет 0,04%, китайский CSI300 растет на 0,69%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,08%, южнокорейский Kospi - на 0,33%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,15%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,25%.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,51 за баррель, что на 0,58% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $84,78 за баррель, что на 0,67% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.