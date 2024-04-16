Рубль во вторник ускорил ослабление к основным валютам на фоне общемирового снижения интереса к риску

Москва. 16 апреля. Доллар США, евро и китайский юань заметно укрепились на Московской бирже по итогам торгов во вторник; доллар при этом обновил максимальные отметки с конца октября прошлого года. Рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения интереса к рисковым активам и негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 94,42 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 67 копеек выше величины на закрытие предыдущей сессии. Доллар поднялся выше 94 руб. впервые с 30 октября 2023 года. Евро к этому времени стоил 100,24 руб./EUR1, подорожав на 40,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 55,19 копейки, до 97,04 руб. Курс китайского юаня вырос на 9,3 копейки - до 12,99 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал в основных валютных парах по итогам торгов вторника на общемировом снижении интереса к рисковым активам на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) будет сохранять высокие процентные ставки дольше, чем ожидалось, из-за сильных статданных по экономике США и на усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. В Армии обороны Израиля сообщили, что в сторону Израиля было выпущено около 350 дронов и ракет.

ФРС США может удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось, в случае отсутствия позитивной динамики инфляции, сказал заместитель председателя американского ЦБ Филип Джефферсон.

В своей речи на мероприятии в Вашингтоне он указал на недавнее ускорение темпов роста потребительских цен и увеличение числа рабочих мест. По его мнению, это сигнализирует о силе американской экономики, несмотря на высокие процентные ставки.

Как сообщалось, индекс потребительских цен в Штатах в марте вырос до 3,5% с 3,2% в феврале, а количество рабочих мест в экономике страны увеличилось на 303 тыс., максимальными темпами за последние десять месяцев.

Ранее инвесторы ожидали, что Федрезерв начнет снижать ставки в июне и понизит их трижды в течение 2024 года. Теперь консенсус-прогноз предусматривает начало снижения в сентябре.

Уровень денежно-кредитных условий в России достаточен для постепенного замедления инфляции, но он не обеспечит быстрое течение этого процесса, между тем, считают аналитики Банка России.

"Динамика и факторы роста потребительских цен косвенно указывают на умеренную жесткость денежно-кредитных условий, несмотря на высокие номинальные процентные ставки. Такая жесткость достаточна для постепенного замедления роста цен, но не обеспечит ее быстрое замедление", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Аналитики ЦБ отмечают, что происходящая адаптация потребителей и производителей к возросшим процентным ставкам в условиях сохраняющегося бюджетного стимула может дать новый импульс росту спроса в экономике, который в краткосрочной перспективе может опережать возможности расширения предложения. В этих условиях может наблюдаться выраженная инерция текущего повышенного роста цен.

Снижение инфляционного давления носит постепенный характер и потребует сохранения жестких денежно-кредитных условий продолжительное время, отмечает департамент ЦБ.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку динамики российской экономики в 2024 году до 3,2% с 2,6%, ожидавшихся им в январе. Обновленный прогноз приводится в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, April 2024: Steady but Slow: Resilience amid Divergence), опубликованном МВФ во вторник.

Ожидания фонда существенно превышают текущие прогнозы Минэкономразвития (2,2%) и Банка России (1,0-2,0%). Первый вице-премьер Андрей Белоусов недавно допустил, что оценка Минэкономразвития может быть повышена на несколько десятых процентного пункта. По графику Минэкономразвития должно представить обновленный трехлетний макропрогноз в апреле. ЦБ обновит свой трехлетний прогноз на опорном заседании совета директоров 26 апреля.

МВФ также повысил свою оценку роста российской экономики в 2025 году - до 1,8% с 1,1%.

МВФ ожидает снижение средней цены нефти в 2024 году на 2,5% (ранее на 2,3%), до $78,61 за баррель, в 2025 году снижение, по его оценке, ускорится до 6,3% (ранее прогнозировалось снижение на 4,8%), до $73,68 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, во вторник доллар превысил отметку 94 рубля впервые с октября 2023 года, так как российская валюта попала под давление нескольких факторов. "Во-первых, с 5 апреля резко сократились чистые продажи валюты на рынке Центробанком. Во-вторых, в свете переоценки сроков снижения ставок в США и геополитического обострения на Ближнем востоке значительно усилился сам доллар к остальным валютам. Индекс доллара DXY ушел за 106 пунктов, обновив максимумы с осени прошлого года", - говорит Бахтин.

"Кроме того, возможно воздействие спекулятивно настроенных участников рынка, предполагающих отмену нормативов обязательной репатриации валюты для экспортеров с конца апреля. Между тем, такой сценарий видится маловероятным, поскольку будет сопряжен с резким ростом волатильности. Поддержкой рублю служат жесткая ДКП и высокие цены на нефть, установившиеся с марта. Краткосрочно пара "доллар-рубль" может двигаться в пределах 93-95 руб./$1", - отмечает также Бахтин.

"Ослабление российской валюты происходит при сохранении относительно благоприятных фундаментальных факторов (сильный платежный баланс, жесткие денежно-кредитные условия). В подобной ситуации, вероятно, одним из факторов давления на рубль выступают сложности во внешних расчетах, ограничивающие приток валютной выручки в условиях роста экспорта и цен на энергоносители. Ближе к концу апреля рублю, вероятно, помогут стабилизироваться налоговые платежи, однако далее важное значение будет иметь решение о продлении действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Если требования об обязательной продаже не будут пролонгированы, давление на российскую валюту усилится, и доллар попытается закрепиться выше 95 руб. Если указ останется в силе, можно ожидать консолидацию пары "доллар-рубль" в диапазоне 93-95 руб./$1. Не исключено, что требования будут пролонгированы с рядом корректировок, что создаст нейтральный эффект для валютного рынка. Отметим, что ослабление рубля в преддверии опорного заседания ЦБ сводит к нулю и без того незначительную вероятность смягчающих сигналов в риторике регулятора", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть колеблются от слабого плюса к минусу вечером во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК опустилась на 0,07%, до $90,04 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,02%, до $85,38 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль не стал немедленно реагировать на атаку Ирана, однако израильский министр обороны Йоав Галант заявил шефу Пентагона Ллойду Остину, что у страны нет выбора, кроме как ответить на нападение, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

При этом трейдеры надеются, что позиция Белого дома, выступающего против израильского контрудара, поможет в деэскалации конфликта, пишет MarketWatch.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 марта на 48,51 копейки, до 94,0742 руб./$1, и увеличил курс евро на 14,07 копейки, до 99,9341 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник вырос на 45,36 копейки по отношению к понедельнику и составил 94,0191 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск поднялся на 49,05 копейки, до 94,093 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 075,236 млн, из которых $315,795 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $759,441 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 2,86 копейки, до 99,8136 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 25,08 копейки, до 99,9854 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR453,126 млн, из которых EUR115,367 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR337,759 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 16 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 810 млрд рублей (при лимите 2 трлн 810 млрд рублей и спросе 3 трлн 163,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,88% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 апреля, банки разместили 2 трлн 570 млрд рублей (при лимите 2 трлн 570 млрд рублей и спросе 2 трлн 809,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,85% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 апреля упала на 9 базисных пунктов - до 15,7% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца остались во вторник на прежнем уровне - 15,75% и 16,04% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно понедельника на 1 базисный пункт, до 15,8% годовых.