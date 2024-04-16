Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение UST

Москва. 16 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,74% от номинала (доходность - 9,36% годовых). Облигации с погашением в 2042 году выросли в цене всего на 4 базисных пункта, подорожав до 66,4% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,2% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не продемонстрировал ярко выраженной динамики, его котировки остались на уровне предыдущего дня - 56,64% от номинала (доходность также не изменилась и составила 9,98% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели всего на 1 базисный пункт - до 79,33% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 16,46% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене за день на 44 базисных пункта - до 74,56% от номинала (доходность увеличилась на 22 базисных пункта - до 14,17% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 17 базисных пунктов - до 67,87% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов, составив 12,9% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 7 базисных пунктов - до 66,83% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор сокращает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренное снижение, отыгрывая улучшение прогноза для американской экономики от Международного валютного фонда.

Экономика США, по мнению МВФ, в текущем году вырастет на 2,7% (прежний прогноз - 2,1%), в 2025 году - на 1,9% (было 1,7%).

Аналитики теперь не ждут снижения ключевой процентной ставки в США ранее сентября, а некоторые экономисты предупреждают, что Федрезерв может вовсе отказаться от планов по скорому смягчению денежно-кредитной политики. Федеральная резервная система может удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось, в случае отсутствия позитивной динамики инфляции, сказал заместитель председателя американского ЦБ Филип Джефферсон.

На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов 16 апреля на 8 базисных пунктов, составив 4,65% годовых. Показатель для двухлетних бумаг повысился на 2,5 базисного пункта, до 4,96% годовых, 30-летних облигаций - на 2 базисных пункта, до 4,76% годовых.

"Распродажа гособлигаций усиливается на очередных сигналах того, что в экономике не наблюдается мягкой посадки, - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Существует риск дальнейшей переоценки сроков снижения ставок Федрезерва и их количества. Инвесторы все больше беспокоятся о том, что пиковый уровень процентных ставок в США еще не пройден".