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16 апреля 2024 года 19:25

Рынок акций РФ просел к 3460п по индексу МосБиржи во главе с "Русалом", откат сдерживался ослаблением рубля

Москва. 16 апреля. Рынок акций РФ во вторник умеренно скорректировался вниз в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне отката внешних фондовых площадок и нестабильной нефти (Brent колебалась вокруг отметки $90 за баррель) в условиях геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи просел в район 3460 пунктов, причем откат сдерживался ослаблением рубля; лидерами снижения выступили акции "Русала" (-5,2%) и "Эн+ груп" (-4,2%) на опасениях падения производства компаний из-за западных санкций.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3462,94 пункта (-0,3%, максимум сессии - 3479,04 пункта - новый пик с февраля 2022 года), индекс РТС - 1155,46 пункта (-1%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,9%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 94,42 рубля (+0,67 рубля).

Подешевели акции "Русала" (-5,2%), "Эн+ груп" (-4,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "ТКС Холдинга" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Санкции Великобритании и США могут поставить под угрозу 36% продаж "Русала", что может вынудить сократить производство до минимумов с 2008 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на близкий к компании источник. Эта доля соответствует объему продаж продукции "Русала" в Европу в 2022 году (36% от выручки), в прошлом году она сократилась до 28%.

По предварительной оценке самой компании, на которую ссылается Bloomberg, санкции могут затронуть как минимум 1,5 млн тонн годового объема продаж.

Чистая прибыль группы "НЛМК" по МСФО в 2023 году составила 209,373 млрд рублей по сравнению со 166,441 млрд рублей в 2022 году (прирост на 25,8%), говорится в консолидированной отчетности компании. В 2021 году прибыль НЛМК составляла 371,653 млрд рублей.

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций во вторник умеренно корректировался вниз - фиксацию прибыли обусловили негативный внешний фон, ценовой откат в металлах и признаки технической перегретости по ряду бумаг после импульса роста. Ослабление рубля в этой ситуации лишь сдерживало спад индекса МосБиржи.

Фондовые индексы Китая завершили вторник в глубоком "минусе". Экономика Китая в I квартале увеличилась на 5,3% г/г, что оказалось выше прогнозных 5%. Однако инвесторов встревожили другие статданные - китайская промышленность и розничные продажи в марте оказались значительно хуже ожиданий. Также на общие настроения давит смещение ожиданий по срокам снижения ставок ФРС на конец года, считает эксперт.

В среду стартует саммит лидеров ЕС. В США в рамках сезона отчетностей квартальные финрезультаты в середине недели представят Abbot Labs, BHP Group. Акционеры "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) на общем собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов. Прогноз по индексу МосБиржи на 17 апреля - 3400-3500 пунктов, полагает Бахтин.

Доллар во вторник впервые за последние полгода превысил 94 руб./$1. Российская валюта проходит через сочетание неблагоприятных факторов: в апреле резко сократились чистые продажи валюты на рынке Центробанком, одновременно сильно укрепился доллар на мировом рынке (DXY на максимумах года у 106 пунктов), бюджетные расходы остаются повышенными, а геополитика - сложной. Кроме того, рубль может страдать от спекулятивно настроенных участников рынка, делающих ставку на отмену нормативов обязательной репатриации валюты для экспортеров с конца апреля, что на самом деле является маловероятным сценарием при текущей конъюнктуре. Поддержку рублю могут оказать жесткая ДКП ЦБ РФ, высокие цены на нефть, установившиеся с марта, и начало подготовки компаний к налоговому периоду. Краткосрочно пара доллар-рубль может двигаться в пределах 93-95 руб./$1, считает представить "БКС МИ".

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, финансовые результаты "НЛМК" оказались в рамках ожиданий, а с соответствующими поправками динамика показателей в целом сопоставима с изменением у других металлургов - "Северстали" и "ММК". Совет директоров "НЛМК" неделей ранее рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 25,43 руб. на акцию, общая сумма выплат составит 152 млрд руб. Компания не раскрыла в отчетности размер капитальных затрат, но сумма средств, которые могут быть направлены на дивиденды, в любом случае ниже свободного денежного потока (FCF), отметил аналитик.

В то же время совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить 160 млрд руб. при FCF за 2023 год в 120 млрд руб. Это может быть связано с тем, что у "Северстали" чистая денежная позиция почти в два раза больше, чем у НЛМК: 210 млрд руб. против 112 млрд руб., считает эксперт.

"Ожидаем, что НЛМК и "Северсталь" вернутся к практике выплаты квартальных дивидендов. По ММК мы настроены более скептично из-за высоких капитальных затрат. Тем не менее, на этом фоне акции сталелитейных компаний становятся наиболее интересным выбором для инвесторов, которые хотят получать стабильные выплаты, причем на ежеквартальной основе. Подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг НЛМК с целевой ценой 255 руб.", - отмечает Головинов.

По оценке старшего портфельного управляющего УК "Первая" Якова Яковлева, индекс МосБиржи скорректировался после нескольких дней роста, но остается в рамках восходящего тренда. Утром индекс почти достиг отметки 3480 пунктов, после чего началось снижение. Тем не менее, в ближайшее время индикатор имеет потенциал достигнуть отметки 3500 пунктов, поскольку на рынке сохраняется оптимизм, обусловленный начинающимся дивидендным сезоном, относительно высокими ценами на нефть и ростом других сырьевых товаров, экспортируемых Россией.

Помимо благоприятных отчетов X5 Retail (MOEX: FIVE) Group и НЛМК, во вторник о дивидендных выплатах сообщил совет директоров "АЛРОСА". Однако размер дивидендов может оказаться небольшим - 2,02 рубля на акцию. Предложенные дивиденды оказались хуже ожиданий инвесторов, отметил Яковлев.

Вечером инвесторы будут следить за выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла, от которого ожидается комментарий относительно всплеска потребительской инфляции на прошлой неделе и намек на динамику будущей монетарной политики. Однако уже сейчас рынки пересмотрели свой прогноз по началу снижения процентной ставки с июня на сентябрь, когда ожидается снижение ставки на 0,25 п.п., отмечает эксперт.

Нефть Brent остается в рамках прогнозируемого диапазона на текущий год $80-90 за баррель, торгуясь вблизи верхней его границы. Разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку нефтяным котировкам, не давая им значительно проседать. При этом наблюдающаяся просадка с начала недели связана с восходящей динамикой доллара США, а также с ростом запасов нефти три недели подряд в Штатах. Среди потенциальных рисков, которые могут оказать негативное влияние на цены на нефть, стоит назвать возможное снижение спроса на фоне сохраняющейся повышенной процентной ставки в США, а также сдвига перспектив ее снижения, полагает Яковлев.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игната Иванова, с точки зрения теханализа, на дневном графике индекс МосБиржи остается в значительной степени перегретым. "Если сегодняшнее снижение продолжится на следующей торговой сессии, то можно ожидать более продолжительной коррекции. Ближайшим уровнем поддержки выступает уровень 3390 пунктов", - считает аналитик.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, для нефти Brent актуальным является коридор $89-92 за баррель, движение котировок к верхней границе краткосрочного бокового канала должно поддержать интерес к акциям нефтяного сектора.

Техническая картина на рынке акций РФ остается не очень хорошей. Индекс МосБиржи продолжает торговаться на верхней границе восходящего канала от декабря прошлого года. Аргументов для его пробития нет, и это будет сдерживать от активных покупок. В то же время среднесрочный тренд по рынку акций остается уверенно восходящим, поэтому для открытия "шортов" сейчас очень плохое время, полагает Антонов.

В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,9%, австралийский ASX Australia - на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), "минусует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,6-1,4%), но делают попытки стабилизации США (индексы Nasdaq и Dow к 18:50 МСК подросли на 0,2-0,4%, S&P 500 просел на 0,04%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожидание ответных мер со стороны Израиля на действия Ирана, пишет Trading Economics.

Опубликованная во вторник в Китае статистика оказалась неоднозначной.

С одной стороны, рост ВВП в I квартале ускорился и превзошел прогнозы экспертов. Однако, с другой стороны, в марте темпы подъема промышленного производства и розничных продаж замедлились и оказались хуже ожиданий.

Экономика КНР в январе-марте увеличилась на 5,3% в годовом выражении после повышения на 5,2% в четвертом квартале прошлого года. Аналитики прогнозировали, что прирост не превысит 5%.

Промпроизводство в стране в марте увеличилось на 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что стало минимальным повышением с сентября 2023 года. Розничные продажи выросли на 3,1%. Консенсус-прогноз предполагал подъем первого показателя на 5,4%, второго - на 4,5%.

В США число новостроек в марте упало на 14,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,321 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек равнялось 1,549 млн, а не 1,521 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали спад до 1,48 млн с ранее объявленного февральского уровня, сообщает Trading Economics.

Тем временем объем промышленного производства в США в марте увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне прогнозов. В феврале, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,4%, в то время как ранее было объявлено о подъеме на 0,1%.

На нефтяном рынке во вторник цены стабилизировались в отсутствие сигналов на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $90,08 за баррель (-0,01% и -0,4% накануне), майская цена WTI - $85,42 за баррель (+0,02% и -0,3% в понедельник).

Нефтетрейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль не стал немедленно реагировать на атаку Ирана, однако израильский министр обороны Йоав Галант заявил шефу Пентагона Ллойду Остину, что у страны нет выбора, кроме как ответить на нападение, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Тем временем давление на котировки оказывают ожидания, что страны ОПЕК+ могут в довольно короткие сроки нарастить добычу на фоне роста цен на нефть.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-5,4%, объем торгов превысил 4,888 млрд рублей), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-4,6%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-3,6%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,2%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-2,8%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-2,6%).

Выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+21,3%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+7%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+5,8% и +16,7% "префы"), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+5,1%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+5,1%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,35 млрд рублей (из них 4,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,03 млрд рублей на бумаги "Русала" и 3,89 млрд рублей на акции "Юнипро").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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