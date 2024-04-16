"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "МТС", открытую 26 февраля 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Подтверждаем идею "Лонг "МТС" с общей целевой доходностью 20% до середины июня, - пишут аналитики. - С конца февраля уже заработано 11% - на 2% выше индекса МосбБиржи. Однако основные катализаторы - дивиденды за 2023 год и IPO банковского бизнеса - еще впереди. Ждем еще 9% в ближайшие два месяца".

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