Возможен временный уход курса рубля выше 94 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Возможен временный уход курса пары доллар/рубль выше уровня 94 руб./$1 в текущих условиях пониженного предложения валюты с потенциалом к снижению ближе к концу апреля, считают аналитики банка "Санкт-Петербург"

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