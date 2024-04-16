Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги вторника в диапазоне 3450-3485п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3450-3485 пунктов в течение фондовой сессии вторника, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Лучше рынка" могут быть акции золотодобытчиков, котировки цен на золото находятся вблизи отметки $2400 за тройскую унцию. Не исключаем повышенный спрос на бумаги Сбербанка, которые, по нашему мнению, готовятся подняться выше 308 рублей за штуку. В остальных акциях допускаем небольшую коррекцию, так как российский рынок растет без значимых откатов с 25 марта. В аутсайдерах могут оказаться бумаги "РусАла", - отмечает аналитик в комментарии.

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