Курс рубля, скорее всего, останется около 94 руб./$1 во вторник - SberCIB

Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, останется около уровня 94 руб./$1 на торгах во вторник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рынок нефти продолжает следить за конфликтом Израиля и Ирана. Премия за геополитический риск снизилась после менее масштабного, чем ожидалось, удара Ирана по Израилю на выходных, однако в центре внимания остается заявление Израиля о возможных ответных мерах. По нашим прогнозам, цена нефти марки Brent может удержаться около $91 за баррель во вторник", - пишут эксперты инвестбанка в обзоре.

"Минфин сообщит параметры аукционов ОФЗ. Мы ожидаем, что ведомство предложит на аукционах 14-летний номинальный выпуск ОФЗ. Возможно, в этих условиях доходности долгосрочного госдолга вырастут на несколько базисных пунктов во вторник", - указывают в SberCIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.