Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут статистика из США и Германии, операционные результаты X5:

- Промышленное производство в США в марте;

- Индекс текущих экономических условий в Германии от ZEW в апреле;

- Выданные разрешения на строительство и строительство новых домов в США в марте;

- Операционные результаты X5 Retail Group за 1К24.

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