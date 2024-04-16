Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 16% на ближайших заседаниях ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали корпоративные новости и статданные. Розничные продажи в США в марте выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило в понедельник министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи увеличились на 0,9%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, вырос в апреле на 6,6 пункта, до минус 14,3 пункта, согласно опубликованным в понедельник данным. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали повышения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 10 пунктов.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожидания ответных мер со стороны Израиля на действия Ирана. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 1,94% - до минимума за месяц. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 мск уменьшился на 2,4%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 1,75%.

Опубликованная во вторник в Китае статистика оказалась неоднозначной. С одной стороны, рост ВВП Китая в I квартале ускорился и превзошел прогнозы экспертов. Однако, с другой стороны, в марте темпы подъема промышленного производства и розничных продаж замедлились и оказались хуже ожиданий. Экономика КНР в январе-марте увеличилась на 5,3% в годовом выражении после повышения на 5,2% в IV квартале 2023 года. Аналитики прогнозировали, что прирост не превысит 5%. Промпроизводство в стране в марте увеличилось на 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Розничные продажи выросли на 3,1%. Консенсус-прогноз предполагал подъем первого показателя на 5,4%, второго - на 4,5%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%.

Вместе с тем цены на нефть повышаются во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $90,54 за баррель, что на 0,49% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 0,4%, до $90,1 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,5%, до $85,84 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 0,3%, до $85,41 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль с применением ракет и беспилотников, большинство из которых были перехвачены ПВО. Опасения трейдеров смягчил тот факт, что удар нанес лишь минимальный ущерб Израилю, пишет Barron''s. Это несколько ослабило опасения дальнейшего разрастания конфликта между двумя странами.

Однако министр обороны Израиля Йоав Галант заявил шефу Пентагона Ллойду Остину, что у страны нет выбора, кроме как ответить на атаку Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в понедельник также заявил, что Израиль "даст ответ". Возможность прямого ответа Израиля "означает, что эта неопределенность и напряженность будет сохраняться какое-то время", заявил Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. "Чем более серьезной является эскалация конфликта, тем больше вероятность того, что он скажется на поставках нефти с Ближнего Востока", - отмечает эксперт.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 апреля практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,215 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,041 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос всего на 0,02% и составил 105,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (13-15 апреля) прибавил 0,1%, поднявшись до 896,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть БО-09" (+0,72%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,16%) и "Сбербанк-001Р-SBER33" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-17" (-0,42%), "АФК Система-1Р-12" (-0,28%) и "ГК Самолет БО-П12" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии 002Р-29 с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей и установил финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 14,61% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,43% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 апреля. Техразмещение запланировано на 22 апреля.

ПАО НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установило ставку 19-40-го купонов облигаций серии 002Р-09 на уровне 9% годовых. Десятилетний выпуск облигаций на 25 млрд рублей был размещен в октябре 2019 года по ставке квартального купона 7,1% годовых до оферты с исполнением 23 апреля 2024 года.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 8-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-04 на уровне 15% годовых. Эмитент разместил выпуск объемом 80 млрд рублей в октябре 2020 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга составила 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 165 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Структура выпуска предполагает, что на эту дату и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 5 лет после размещения (с 11-го по 20-й купоны) step-up составит 45 базисных пунктов, через 10 лет и каждые последующие 5 лет (с 21-го купона и далее) - 95 базисных пунктов.

Кроме того, ОАО "РЖД" установило ставку 10-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 16,95% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

ООО "ДиректЛизинг" установило ставку 6-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Компания завершила размещение 5-летних облигаций объемом 300 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-60-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала - в дату выплаты 60-го купона.

ООО "Совкомбанк лизинг" приняло решение увеличить объем программы облигаций серии 001P с 20 млрд рублей до 100 млрд рублей. Бессрочная программа была зарегистрирована в апреле 2018 года. Облигации в ее рамках могут быть размещены на срок до 15 лет. В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых бондов компании на 5,1 млрд рублей.