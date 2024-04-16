Рубль может остаться под давлением во вторник - ПСБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в границах диапазона 93-94,5 руб./$1 во вторник, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром валюты инерционно продолжают слабо подрастать на смешанных внешних сигналах: настроения на мировых фондовых рынках умеренно негативные, на товарных рынках, напротив, преобладают покупки. Мы по-прежнему склонны оценивать потенциал ослабления рубля как невысокий ввиду сезонной слабости спроса со стороны импорта и продаж экспортной выручки со стороны экспортеров, - пишет эксперт в комментарии. - Во вторник допускаем тест долларом верхней границы нашего текущего целевого диапазона 93-94,5 руб./$1. Рассчитываем на фоне устойчивости рынка нефти на снижение давления на рубль к концу текущей-на следующей неделе по мере приближения налоговых выплат".

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