Наиболее безопасной позицией остаются корпоративные флоатеры - ПСБ

Наиболее безопасной позицией для инвесторов в целом по-прежнему остаются корпоративные флоатеры, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Котировки ОФЗ в понедельник продолжили попытки восстановления - доходность индекса RGBI снизилась на 9 базисных пунктов (до 13,55% годовых), компенсировав снижение котировок прошлой недели. Объем торгов по индексу находится на среднем уровне (около 10 млрд руб.); расцениваем данное движение как техническую коррекцию в преддверии заседания ЦБ РФ 26 апреля. Мы также уже отмечали возможность снижения активности продавцов на фоне роста вероятности смягчения сигнала регулятора на заседании за счет постепенного торможения месячной инфляции. В противном случае снижение рынка снова возобновится, - пишет эксперт в материале. - В целом наиболее безопасной позицией для инвесторов по-прежнему остаются корпоративные флоатеры, обеспечивая в моменте доходность 17,5-18%. За счет ожидаемого более плавного снижение ставки на годовом горизонте доходность флоатеров составит 16,3-16,8% при отсутствии процентного риска по бумагам".

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