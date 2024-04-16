Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для бумаг ЛСР

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для бумаг "Группы ЛСР" на фоне опубликованных операционных результатов за первый квартал текущего года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Показать хорошую динамику продаж в денежном выражении в годовом сопоставлении эмитенту помог рост реализации в Москве, где стоимость метра выше. В то же время показатель снизился по отношению к рекордному для компании 4К23. Мы нейтрально оцениваем результаты, однако отмечаем вероятность похожей неоднородной динамики во 2К24. В дальнейшем на траекторию продаж повлияют, скорее всего, меняющиеся условия ипотечного кредитования", - указывают эксперты.

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