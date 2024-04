Nasdaq потерял 1,8%

Уолл-стрит закрылась в минусе по итогам торгов в понелельник. Фондовые индексы крупнейших стран АТР снижаются во вторник. Цены на нефть повышаются во вторник утром.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали корпоративные новости и статданные.

Розничные продажи в США в марте выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило в понедельник министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи увеличились на 0,9%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, вырос в апреле на 6,6 пункта, до минус 14,3 пункта, согласно опубликованным в понедельник данным. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали повышения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 10 пунктов.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) снизилась на 5,6% по итогам сессии в понедельник после сообщения Electrek со ссылкой на внутренние коммуникации компании о ее планах сократить более 10% штата.

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) уменьшилась на 2,2%. В первом квартале компания уступила звание крупнейшего поставщика смартфонов в мире южнокорейской Samsung, по данным International Data Corporation (IDC).

Salesforce Inc. (SPB: CRM) сократила рыночную стоимость на 7,3%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами находится на продвинутой стадии переговоров о покупке разработчика программного обеспечения для управления данными Informatica Inc., который оценивается более чем в $11 млрд, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Акции Informatica подешевели на 6,5%.

Котировки акций производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) понизились на 0,5%, до $48,24, хотя BofA Global Research улучшила рекомендацию для них до "покупать" с "нейтральной", прогнозную цену - до $60 с $55.

Adobe Inc. (SPB: ADBE) сообщила, что в этом году внедрит в видеоредактор Premier Pro новые инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ). Ее капитализация уменьшилась на 0,8%.

Акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) подорожали на 2,9%. В первом квартале банк получил чистую прибыль и выручку заметно выше прогнозов рынка.

Бумаги крупнейшего в США арендодателя в сфере больниц Medical Properties Trust подскочили в цене на 18,8% на новостях о продаже им долей в пяти больницах в штате Юта новому совместному предприятию за $886 млн.

Капитализация Charles Schwab Corp. (SPB: SCHW) выросла на 1,7%. Компания из сферы финансовых и брокерских услуг в первом квартале сократила чистую прибыль на 15%, но скорректированный показатель и выручка превысили прогнозы.

Производитель силовых и телекоммуникационных кабелей Encore Wire Corp. прибавил 11,6% рыночной стоимости на новостях о его покупке итальянской компанией Prysmian за $4,2 млрд.

Котировки бумаг поставщика решений и услуг в сфере безопасности продукции и предприятий UL Solutions повысились на 0,2% во второй день торгов ими на Нью-Йоркской фондовой бирже. В пятницу они подорожали на 21,5%. В рамках IPO на $964 млн компанию оценили в $5,6 млрд.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,65% и составил 37735,11 пункта. Индекс снижается уже шесть сессий подряд - максимум за последние десять месяцев.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,2% - до 5061,82 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,79% и составил 15885,02 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожидания ответных мер со стороны Израиля на действия Ирана, пишет Trading Economics.

Опубликованная во вторник в Китае статистика оказалась неоднозначной.

С одной стороны, рост ВВП Китая в первом квартале ускорился и превзошел прогнозы экспертов. Однако, с другой стороны, в марте темпы подъема промышленного производства и розничных продаж замедлились и оказались хуже ожиданий.

Экономика КНР в январе-марте увеличилась на 5,3% в годовом выражении после повышения на 5,2% в четвертом квартале прошлого года. Аналитики прогнозировали, что прирост не превысит 5%.

Промпроизводство в стране в марте увеличилось на 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что стало минимальным повышением с сентября 2023 года. Розничные продажи выросли на 3,1%. Консенсус-прогноз предполагал подъем первого показателя на 5,4%, второго - на 4,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск уменьшился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции чипмейкера Sunny Optical Technology Group и оператора казино Sands China (SPB: 1928), подешевевшие на 5,7% и 5,1% соответственно.

Также дешевеют бумаги автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 4,7%, фармацевтической Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 4,1%, производителя компьютеров Lenovo - на 3,7%, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,3%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,9%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 мск опустился на 1,7% - до минимума за месяц.

Наиболее существенное снижение показывают котировки акций ритейлера J. Front Retailing - на 8,1%.

Также падает цена бумаг представителей высокотехнологической отрасли, включая Advantest Corp. - на 3,2%, Tokyo Electron - на 3,7%, Screen Holdings - на 2,6%, SoftBank Group - на 2,8%, Socionext - на 5,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 мск уменьшился на 2,4%.

Котировки бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизились на 2,8%, сталелитейной Posco - на 2,3%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 1,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 1,75%.

Котировки крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустились на 1,8% и 2,8% соответственно.

Цены на нефть повышаются во вторник после небольшого снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $90,68 за баррель, что на $0,58 (0,64%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,35 (0,4%), до $90,1 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,58 (0,68%), до $85,99 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,25 (0,3%), до $85,41 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль с применением ракет и беспилотников, большинство из которых были перехвачены ПВО. Опасения трейдеров смягчил тот факт, что удар нанес лишь минимальный ущерб Израилю, пишет Barron''s. Это несколько ослабило опасения дальнейшего разрастания конфликта между двумя странами.

Однако министр обороны Израиля Йоав Галант заявил шефу Пентагона Ллойду Остину, что у страны нет выбора, кроме как ответить на атаку Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в понедельник также заявил, что Израиль "даст ответ".

Возможность прямого ответа Израиля "означает, что эта неопределенность и напряженность будет сохраняться какое-то время", заявил Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. "Чем более серьезной является эскалация конфликта, тем больше вероятность того, что он скажется на поставках нефти с Ближнего Востока", - отмечает эксперт.

Рынок уже учитываем премию за риск, "и, если реального сокращения поставок нефти не произойдет, вероятность подъема цен к $100 за баррель ограничена", говорится в комментарии сырьевого аналитика Saxo Bank Оле Хансена для Market Watch.