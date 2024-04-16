Возможен локальный откат индекса Мосбиржи в ближайшее время - БКС Экспресс

Возможен локальный откат индекса Мосбиржи в ближайшее время на фоне перегретости рынка, близость психологического уровня 3500 пунктов также способна усилить фиксацию "лонгов" активными игроками, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

Индекс Мосбиржи закрылся в понедельник на рекордных отметках с февраля 2022 года. Обороты возросли до 90 млрд руб., что говорит об устойчивости тенденции превышения инвестиционного спроса над спекулятивным предложением бумаг, констатирует аналитик.

"С начала года индекс прибавил более 12%. Тренд вверх развивается строго по плану на фоне совокупности факторов: реализуемые дивидендные ожидания, бум IPO корпораций, ускоренная редомициляция, вероятность достижения пиковых значений ключевой ставки и разворота денежно-кредитной политики ЦБ по II полугодии 2024 года. Как правило, рыночные ожидания отыгрываются заранее - отсюда и ускоренный темп подъема индекса, и слабые коррекции. А ранние игроки в контртренд при превышении маржинальных требований и риска коротких позиций вынуждены закрывать свои "шорты", что в моменте еще больше усиливает рост индекса акций", - пишет Зельцер в обзоре.

"С технической точки зрения область сопротивления 3470 пунктов отработана точно. Преграда значимая, и заброс выше уровня может быть скоротечным - близость психологического уровня 3500 пунктов способна усилить фиксацию "лонгов" активными игроками. Это не говорит о развороте главенствующей восходящей тенденции, но локальный откат исключать нельзя - перегретость рынка и технические преграды вновь могут активизировать продавцов и усложнить нон-стоп подъем индекса. На время рынок может уйти в боковик, как бы изображая плоскую коррекцию, - указывает эксперт БКС Экспресс. - После снятия перекупленности рост способен возобновиться - на II полугодие неизменным таргетом выступает область выше 3600 пунктов. Это и фундаментально расчетная стоимость индекса исходя из оценки его компонентов, и проекция вверх на +300 пунктов от ранее пробитого многомесячного боковика 3000-3300 пунктов".

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