Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 15 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на заметное падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ умеренно сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 6 базисных пунктов - до 66,74% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 9,36% годовых). В свою очередь облигации с погашением в 2042 году подешевели на 8 базисных пунктов, до 66,36% от номинала (доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта и составила 9,2% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 10 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 1 базисный пункт, подорожав до 56,64% от номинала (доходность не изменилась, составив 9,98% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели на 4 базисных пункта - до 79,33% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов, зсоставив 16,44% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали за день на 63 базисных пункта - до 75% от номинала (доходность опустилась на 28 базисных пунктов - до 13,94% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 19 базисных пунктов, подешевев до 67,7% от номинала (их доходность выросла на 7,5 базисных пунктов, составив 12,95% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 2 базисных пункта - до 66,76% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник заметное снижение, отыгрывая публикацию новой порции американских макроэкономических данных.

Розничные продажи в США в марте выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило в понедельник министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи увеличились на 0,9%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, вырос в апреле на 6,6 пункта, до минус 14,3 пункта, согласно опубликованным в понедельник данным. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали повышения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 10 пунктов.