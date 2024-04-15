SberCIB подтверждает рекомендацию "держать" для акций РусАла и Норникеля

Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают рекомендацию "держать" для акций "РусАла" и "Норникеля", сообщается в комментарии инвестбанка.

"США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России. Кроме того, США и Великобритания запретили их поставку на склады Лондонской биржи металлов (LME) и Чикагской товарной биржи (CME), - напоминают аналитики Мария Мартынова и Андрей Карагодин. - Исторически "Норникель" и "РусАл" поставляли металлы напрямую покупателям, минуя склады LME и CME, поэтому и этот запрет не должен оказать сильного влияния. Кроме того, санкции не запрещают иностранцам покупать российские металлы, и сохраняется возможность поставлять металлы на Шанхайскую биржу металлов. Вряд ли санкции серьезно скажутся на объемах поставок металлов "РусАлом" и "Норникелем", но, вероятно, компании будут продавать свою продукцию с дисконтом. Новые ограничения могут вызвать волатильность цен на металлы на LME и CME, поскольку Россия является крупным производителем: 9% никеля от общемирового показателя, 5% алюминия и 4% меди".

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