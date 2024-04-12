Рубль на последних торгах недели продолжил дешеветь к доллару и укрепляться к евро, отыгрывая динамику этих валют на Forex

Москва. 12 апреля. Доллар США немного подрос, евро, напротив, подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль незначительно укрепился к бивалютной корзине в условиях более заметного повышения в паре с евро.

Курс доллара США составил 93,43 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 16,25 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,61 руб./EUR1, подешевев на 39 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,6 копейки, до 96,21 руб. Курс китайского юаня вырос всего на 0,15 копейки - до 12,86 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги пятницы смешанной динамикой в основных парах вслед за движением пары "евро-доллар" на Forex. Доллар продолжает дорожать к большинству мировых валют, в том числе к евро, после резкого подъема в предыдущие два дня, вызванного данными об ускорении инфляции в США в марте. Незадолго до завершения торгов на Московской бирже пара "евро-доллар" опускалась к отметке $1,0624, что соответствует началу ноября 2023 года.

Высокая инфляция в сочетании с активным ростом американской экономики и сильным рынком труда снижает вероятность скорого перехода к смягчениюполитики позже других крупных мировых ЦБ, а первое снижение процентной ставки американским регулятором теперь прогнозируется в сентябре.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), тем временем, дал понять, что готовится к снижению ставок.

В четверг ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки на прежнем уровне по итогам пятого заседания подряд. Базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

"Если обновленная оценка перспектив инфляции советом управляющих, динамика базовой инфляции и степень трансмиссии денежно-кредитной политики будут и дальше повышать его уверенность в том, что инфляция устойчиво возвращается к целевому уровню, будет целесообразным снизить текущий уровень ограничений в рамках денежно-кредитной политики", - говорится в его заявлении.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции в четверг дала понять, что европейский регулятор не будет ориентироваться на ФРС, принимая собственные решения по денежно-кредитной политике. "Мы зависим от экономических данных, а не от ФРС", - сказала Лагард.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в марте 2024 года вырос на 0,8% по отношению к февралю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте.

При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару снизился в прошлом месяце на 0,3%, к евро - на 0,8%, к юаню вырос на 1,3%.

В январе-марте 2024 года реальный эффективный курс рубля вырос на 0,6%. Реальный эффективный курс рубля снизился к доллару на 0,9%, к евро вырос на 0,4%, к юаню увеличился на 1,7%.

Номинальный курс рубля к инвалютам в марте увеличился на 0,6%, в январе-марте - на 1%.

"Российская валюта сегодня торговалась в узком диапазоне 93,3-93,7 за доллар. Поддержку рублю оказывают фундаментальные факторы, такие как торговые потоки. По опубликованным накануне данным ЦБ РФ, счет текущих операций в марте продолжил тенденцию к росту. Помимо этого, статистика показала рост иностранных активов по финансовому счету в связи с продолжающимся удлинением сроков расчетов по внешнеэкономической деятельности. В среднесрочной перспективе это также может позитивно отразиться на курсе. Тем не менее, в краткосрочной перспективе нарастающая геополитическая напряженность может негативно отразиться на рисковых активах", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

Пара "рубль-доллар", скорее всего, останется в диапазоне 91-95 руб./$1 во второй половине апреля, полагают аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ).

"На завершающейся неделе рубль ослабел к основным валютам, - отмечают аналитики. - Курс доллара поднялся в зону 93-93,5 руб./$1 и даже пытался пойти выше, обновив максимумы с ноября, юань - тяготел к росту к отметке 13 руб. Ключевым негативным фактором для российской валюты выступало невысокое предложение со стороны экспортеров, которое мы связываем с отдаленностью следующего налогового периода. Вместе с тем и внешние факторы играли против рубля, усилив спекулятивный спрос на валюты. Дальнейший потенциал ослабления рубля выглядит уже ограниченным. Апрель - сезонно неплохой месяц для рубля ввиду профицита торгового баланса, также цены на нефть остаются высокими, и скорее, пойдут выше; экспортеры во второй половине месяца, ввиду приближения увеличенных налоговых выплат, нарастят продажи. Ждем, что доллар останется в диапазоне 91-95 руб./$1, к концу месяца тяготея к возврату в его нижнюю половину".

Подъем цен на нефть продолжает усиливаться вечером в пятницу на фоне возросших геополитических рисков.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 1,35%, до $90,94 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 1,5%, до $86,32 за баррель.

Газета The Wall Street Journal сообщила в четверг со ссылкой на информированные источники, что Иран может атаковать правительственные и военные цели на территории Израиля в ближайшие 24-48 часов.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу снизило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс. баррелей в сутки, до 102 млн б/с, из-за слабых показателей потребления в первом квартале, а также опасений, что высокие цены на нефть подорвут спрос.

По оценке МЭА, в первом квартале мировой спрос на нефть вырос на 1,6 млн б/с, минимальными темпами за год.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 49,98 копейки, до 93,4419 руб./$1, и уменьшил курс евро на 95,29 копейки, до 99,7264 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу уменьшился на 29,45 копейки по отношению к четвергу и составил 93,3456 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 17,81 копейки, подешевев до 93,4518 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $990,217 млн, из которых $250,044 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $740,173 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 1,0353 рубля, до 99,634 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 81,43 копейки, до 99,6888 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR386,403 млн, из которых EUR139,924 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR246,479 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 апреля выросла на 3 базисных пункта - до 15,64% годовых. Срочная версии RUONIA на 1 месяц уменьшилась в пятницу на 1 базисный пункт - до 15,76%, версия на 3 месяца, напротив, увеличилась на 1 базисный пункт - до 16,02% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно четверга на 2 базисных пункта, до 15,74% годовых.