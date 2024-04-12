Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 12 апреля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней умеренно сузились.

Ситуация в секторе отечественных евробондов 8 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали умеренное снижение, отыгрывая опубликованные неделей ранее данные по американскому рынку труда.

Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 303 тыс., сообщило министерство труда страны 5 апреля. Это максимальные темпы прироста за последние 10 месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 200 тыс. Согласно пересмотренным данным, в феврале число рабочих мест выросло на 270 тыс., а не на 275 тыс., как сообщалось ранее. При этом безработица в США в марте опустилась до 3,8% по сравнению с 3,9% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Трейдеры на рынке фьючерсов после выхода этой статистики уменьшили примерно до 92% с 97% оценку вероятности третьего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) к декабрю этого года и ожидают первого снижения только в сентябре.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан не уверена, что инфляция в стране продолжит замедляться в этом году и позволит Федрезерву начать опускать ставки. "По моему мнению, еще слишком рано думать о снижении ставок", - заявила она в ходе выступления в Университете Дьюка в пятницу. "Для начала мне бы хотелось видеть поменьше неопределенности относительно траектории движения нашей экономики", - добавила Логан и указала на существенные риски для дальнейшего прогресса на пути к ценовой стабильности. По ее словам, американский центробанк должен быть готов "реагировать соответствующим образом, если инфляция перестанет замедляться".

Во вторник цены US Treasuries немного отскочили вверх в рамках коррекции перед публикацией данных о динамике потребительских цен в США, являющихся ключевыми для принятия Федрезервом решений относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. При этом котировки российских еврооблигаций вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в ходе торгов на 6 базисных пунктов, составив 4,37% годовых (в понедельник показатель достигал 4,465% годовых, самой высокой отметки с конца ноября).

Отечественные евробонды в середине недели вновь показали боковую динамику, в то время как цены американских казначейских обязательств возобновили падение, отыгрывая публикацию в США данных об ускорении инфляции в марте. Доходность 10-летних US Treasuries подскочила после публикации данных почти на 14 базисных пунктов, составив 4,51% годовых (максимум за шесть месяцев).

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года после роста на 3,2% в феврале, сообщило министерство труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное ускорение инфляции, до 3,4%. Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Ускорение инфляции снижает вероятность скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Котировки российских суверенных евробондов в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, в то время как US Treasuries продолжили снижаться в цене, отыгрывая новую порцию статданных по экономике США, а также заявления президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.

Уильямс ожидает, что инфляция в Соединенных Штатах продолжит замедляться, хотя ее путь к 2%-ному целевому показателю Федеральной резервной системы может быть неравномерным. "Я ожидаю, что инфляция продолжит постепенно двигаться к 2%, хотя на этом пути могут быть и скачки, как мы видели в недавних статданных", - заявил Уильямс на мероприятии в четверг. Если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с ожиданиями ФРС, будет иметь смысл начать "сворачивание ограничительной политики" за счет снижения базовой процентной ставки, сказал Уильямс.

Цены производителей в США (индекс PPI) в марте повысились на 2,1% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля 2023 года. В феврале индекс PPI увеличился на 1,6%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал более существенное ускорение темпов роста в марте - до 2,2%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце увеличились на 2,4% после повышения на 2,1% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,3%. Между тем, темпы роста индекса PPI в помесячном выражении в марте замедлились до 0,2% с 0,6% в феврале, индекса Core PPI - до 0,2% с 0,3%.

В последний день недели котировки US Treasuries смогли немного скорректироваться вверх, но итоги недели в целом для сектора базовых активов остались негативными. При этом рынок отечественных евробондов вновь пребывал в безыдейном состоянии.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году за неделю не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 66,8% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 9,35% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели всего на 0,01%, до 66,44% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, до 9,19% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 0,88%, подешевев до 56,63% от номинала (его доходность увеличилась на 10 базисных пунктов и составила 9,98% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 2,3% - до 79,36% от номинала (их доходность выросла на 136 базисных пунктов и составила 16,4% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 0,68% - до 74,38% от номинала (доходность увеличилась на 34 базисных пункта и составила 14,23% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 0,06%, до 67,89% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 12,87% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за неделю, составив 66,8% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.