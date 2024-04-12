"Тинькофф Инвестиции" повысили рейтинг бумаг HeadHunter до 4400 руб. за расписку, понизив при этом рейтинг до "держать", сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой.

"Фундаментально нам нравятся расписки HeadHunter, - пишет эксперт. - Компания обладает хорошим потенциалом для дальнейшего масштабирования бизнеса и постепенного повышения рентабельности. Добавляет уверенности и ясность касательно редомициляции и перспектив возвращения к дивидендам. Однако мы полагаем, что все эти позитивные факторы в большей степени уже заложены в цене расписок. Поэтому по результатам за 2023 год и перспективам дальнейшего роста мы повышаем таргет для бумаг до 4400 руб. за расписку, но снижаем рейтинг бумаг до "держать".

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