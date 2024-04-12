Бумаги Globaltrans привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги Globaltrans привлекательны для долгосрочных инвестиций, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Российский логистический оператор Globaltrans занимает одно из ведущих мест в грузовых железнодорожных перевозках на территории России и стран СНГ, - отмечается в комментарии экспертов. - Globaltrans показал сильные финансовые результаты по итогам 2023 года: чистая прибыль прибавила 55%, до 38,6 млрд рублей, выручка увеличилась на скромные 10,9%, до 104,7 млрд рублей. Компания отлично поработала над эффективностью: еще один важный показатель для логистической компании - коэффициент порожнего пробега - снизился с 41% в 2022 году до 36% в 2023 году, что является минимальным показателем компании за более чем 10-летний период".

По подсчетам аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции", за 2021-2023 годы компания получила свободный денежный поток, относящийся к акционерам, в сумме 55 млрд рублей. За счет денежного потока компания сократила общий долг на 16,6 млрд рублей, в итоге остаток на денежных счетах может достигать 42,8 млрд рублей.

"Если соотнести их с количеством акций, то инвесторы могут рассчитывать на солидные выплаты в размере 240 рублей на ценную бумагу при условии распределения на дивиденды всех денежных средств, имеющихся на счетах компании на конец 2023 года, - допускают аналитики. - Однако дойдут ли до акционеров эти средства и какой объем из них может быть направлен на дивиденды - остается под вопросом".

Ранее компания направляла 100% свободного денежного потока на выплаты. Но последний раз компания делилась с акционерами прибылью за первые шесть месяцев 2021 года, напоминают эксперты Газпромбанк Инвестиций". Тогда на эти цели ушло 4 млрд рублей. За 2021-2023 годы Globaltrans дивиденды не выплачивались.

"Более 55% акций компании в свободном обращении и существенная часть инвесторов - зарубежные. Компания может отказаться от выплаты дивидендов и выкупить собственные акции с дисконтом. Но и такой сценарий будет позитивным для инвесторов, так как означают рост дивидендных выплат на оставшиеся в обращении ценные бумаги. Так или иначе, согласно заявлению менеджмента компании, выплаты остаются приостановленными из-за технических сложностей, над решением которых работает компания. Несмотря на неясность с выплатами дивидендов, мы по-прежнему видим инвестиционный потенциал в ценных бумагах Globaltrans и считаем акции привлекательными для долгосрочного инвестора", - резюмируют стратеги сервиса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.