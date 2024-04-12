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12 апреля 2024 года 15:33

Рубль на последних торгах недели дешевеет к доллару и подрастает к евро, отыгрывая динамику этих валют на Forex

Москва. 12 апреля. Доллар США немного укрепляется, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже днем в пятницу; рубль незначительно подрастает к бивалютной корзине в условиях более заметного повышения в паре с евро.

Курс доллара США составил 93,5 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23,25 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,58 руб./EUR1, подешевев на 41,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6 копеек, до 96,24 руб. Курс китайского юаня вырос на 1,2 копейки - до 12,24руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику в основных парах вслед за движением пары "евро-доллар" на Forex. Доллар продолжает дорожать к большинству мировых валют, в том числе к евро, после резкого подъема в предыдущие два дня, вызванного данными об ускорении инфляции в США в марте. В середине дня пятницы пара "евро-доллар" торгуется на отметке $1,065, что соответствует началу ноября 2023 года.

Высокая инфляция в сочетании с активным ростом американской экономики и сильным рынком труда снижает вероятность скорого перехода к смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Ожидается, что ФРС приступит к смягчению политики позже других крупных мировых ЦБ, а первое снижение процентной ставки американским регулятором теперь прогнозируется в сентябре.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), тем временем, дал понять, что готовится к снижению ставок.

В четверг ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки на прежнем уровне по итогам пятого заседания подряд. Базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

"Если обновленная оценка перспектив инфляции советом управляющих, динамика базовой инфляции и степень трансмиссии денежно-кредитной политики будут и дальше повышать его уверенность в том, что инфляция устойчиво возвращается к целевому уровню, будет целесообразным снизить текущий уровень ограничений в рамках денежно-кредитной политики", - говорится в его заявлении.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции в четверг дала понять, что европейский регулятор не будет ориентироваться на ФРС, принимая собственные решения по денежно-кредитной политике. "Мы зависим от экономических данных, а не от ФРС", - сказала Лагард.

Валютная пара "доллар-рубль", скорее всего, будет торговаться в диапазоне 93-94,5 руб./$1 в пятницу, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Всплеску спроса на валюту в четверг способствовали негативные сигналы с мировых рынков. Позиции доллара по отношению к мировым валютам заметно укрепляются последние дни ввиду данных об устойчивости инфляционного фона в США, а также "голубиных" сигналов ЕЦБ, констатировавшего прогресс в торможении инфляции в еврозоне и допустившего снижение ставок уже в июне. Кроме того, затормозился рост цен на нефть, - пишет эксперт в обзоре. - Усилия экспортеров увеличить предложение в середине торгов четверга позволили нивелировать утренний взлет курса, демонстрируя способность поддерживать стабильность на валютном рынке. Учитывая отдаленность налогового периода, не позволяющую ожидать дальнейшей активизации продаж валюты экспортерами, а также невнятный внешний фон, допускаем тяготение к росту основных валютных пар в ближайшие день-два. Целевым на пятницу по доллару видим диапазон 93-94,5 руб./$1".

Российская валюта на этой неделе снизилась и торгуется вблизи отметки 93,5 по отношению к доллару, но в целом рубль остается в краткосрочном диапазоне 91-94 за доллар, отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Предпосылками для локального ослабления рубля на текущей неделе выступали снижающаяся нефть, а также значительное укрепления доллара США к корзине основных валют на фоне всплеска потребительской инфляции в США. Кроме того, ослаблению рубля сопутствовал сократившийся в 12 раз объем продаж валюты со стороны ЦБ", - напоминает эксперт.

Подъем цен на нефть ускорился днем в пятницу на фоне возросших геополитических рисков.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 1,19%, до $90,80 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 1,42%, до $86,22 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 1,4%.

Газета The Wall Street Journal сообщила в четверг со ссылкой на информированные источники, что Иран может атаковать правительственные и военные цели на территории Израиля в ближайшие 24-48 часов.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу снизило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс. баррелей в сутки, до 102 млн б/с, из-за слабых показателей потребления в первом квартале, а также опасений, что высокие цены на нефть подорвут спрос.

По оценке МЭА, в первом квартале мировой спрос на нефть вырос на 1,6 млн б/с, минимальными темпами за год.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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