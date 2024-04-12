Цена золота технически нацелена на отметку $2430/унц. - "Финам"

Цена золота технически нацелена на отметку $243 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко.

"Цена на золото достигла своего нового исторического максимума и протестировала отметку $2400/унц., - пишет эксперт. - Американская инфляция предложения (PPI) вчера оказалась чуть ниже ожиданий, составив в месячном выражении 0,2% и 2,1% в годовом vs. ожидания 2,2%; заявки на первичные пособия по безработице немного порадовали рынок и за неделю выросли на 211 тыс. при ожиданиях в 216 тыс. История с инфляцией, по всей видимости, на текущей неделе уже отыграна, а вот страхи по поводу геополитики, видимо, ещё сохраняются. Технически мы снова целимся на $2430 за унцию, раз уж коррекции так и не получилось. Получится ли коррекция от нашего уровня, возможно, станет понятно уже в ближайшее время. Быки невероятно сильны".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.