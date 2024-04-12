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Brent торгуется около $90,2/барр.

S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги четверга ростом, Dow Jones почти не изменился. Азиатские рынки акций колеблются разнонаправленно в пятницу. Цены на нефть возобновили рост в пятницу утром.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли в четверг, Dow Jones Industrial Average практически не изменился по итогам торгов.

Трейдеры оценивали новую порцию статданных по экономике США, а также заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Рынок позитивно воспринял отчет Минтруда США, показавший существенное замедление темпов роста цен производителей в стране в помесячном выражении.

Цены производителей (индекс PPI) в марте повысились на 0,2% после подъема на 0,6% в феврале, цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) также выросли на 0,2% (0,3% в феврале).

Эти данные были восприняты трейдерами как сигнал того, что инфляционное давление в США является менее слабым, чем предполагалось, отмечает Market Watch. Другой отчет Минтруда, опубликованный днем ранее, показал ускорение темпов роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в прошлом месяце до 3,5% в годовом выражении с 3,2% в феврале.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в ходе мероприятия в четверг, что инфляция в Штатах продолжит замедляться, хотя ее путь к 2%-му целевому показателю ФРС может быть неравномерным.

"Я ожидаю, что инфляция продолжит постепенно двигаться к 2%, хотя на этом пути могут быть и скачки, как мы видели в недавних статданных", - заявил Уильямс.

Если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с ожиданиями ФРС, будет иметь смысл начать "сворачивание ограничительной политики" за счет снижения базовой процентной ставки, сказал Уильямс, слова которого приводит Market Watch.

Его коллега из ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз, выступавшая в экономическом клубе Нью-Йорка, заявила, что последние статданные по рынку труда и инфляции в США говорят об отсутствии срочной необходимости в снижении базовой процентной ставки.

"В целом эти данные не привели к существенному изменению моих прогнозов, но они подчеркивают неопределенность в отношении сроков снижения ставки и необходимость проявить терпение", - сказала Коллинз.

Уверенный рост в четверг показали акции Broadcom (SPB: AVGO) Inc. (+4,5%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (+4,3%), Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (+4,1%), а также Alphabet Inc. (SPB: GOOG) (+2,1%).

В то же время подешевели бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (-1,9%), Chevron Corp. (SPB: CVX) (-0,5%), Boeing Co. (SPB: BA) (-0,7%) и Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. (-0,9%).

Акции Micron Technology (SPB: MU) Inc. выросли в цене на 4,4%. Компания сообщила, что ее сотрудники не пострадали в результате недавнего землетрясения на Тайване и долгосрочного ущерба ее производственным мощностям нанесено не было. Производство чипов памяти DRAM пока не вернулось после землетрясения к прежним объемам, но быстро восстанавливается. Micron ожидает, что квартальный объем производства чипов DRAM в компании из-за землетрясения будет максимум на 5% ниже, чем мог бы.

Стоимость бумаг CarMax Inc. (SPB: KMX), занимающейся продажей подержанных автомобилей, упала на 9,2%. Компания сообщила о снижении чистой прибыли и выручки в четвертом финансовом квартале, тогда как аналитики ожидали повышения обоих показателей.

Капитализация Costco Wholesale (SPB: COST) увеличилась на 1,4%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов объявил о повышении размера квартальных дивидендов на 14%, до $1,16 на акцию.

Акции Morgan Stanley (SPB: MS) подешевели на 5,3% по итогам торгов. Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Минфин США, Управление контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) и ФРС проводят проверки в отношении подразделения банка в сфере управления активами состоятельных клиентов.

По данным источников WSJ, регуляторы изучают, являются ли достаточными действия Morgan Stanley по оценке личностей клиентов и выявлению источников их благосостояния.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 2,43 пункта (0,01%) и составил 38459,08 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 38,42 пункта (0,74%) - до 5199,06 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 271,84 пункта (1,68%) и составил 16442,2 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в пятницу.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,4% благодаря подъему котировок акций технологических компаний. Бумаги Tokyo Electron подорожали на 1,6%, Lasertec - на 2,6%, Sakura Internet - на 9,4%, Advantest - на 0,6%, SoftBank Group - на 0,4%, Screen Holdings - на 1,2%.

В то же время акции Fast Retailing теряют в цене 3,7%, Tokyo Electric Power - 2,9%, Mitsubishi UFJ - 1,2%.

Промпроизводство в Японии в феврале уменьшилось на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны. Предварительно сообщалось о снижении показателя на 0,1%.

Объем промпроизводства в годовом выражении упал на 3,9%, причем снижение было отмечено четвертый месяц подряд.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%.

В материковом Китае дорожают акции Zijin Mining (+1,7%), Shaanxi Coal Industry (+0,3%), Aluminum Corp. of China (+1,9%). В то же время дешевеют бумаги Wuxi Apptec (-1%), Great Wall Motor (-1,5%), North Copper (-6,2%), Ping An Insurance (-2,2%).

В числе лидеров снижения в Гонконге - акции China Overseas Land and Investment (-4,1%), China Mengniu Dairy (-3,8%), Geely Automobile (-3%).

Стоимость бумаг Alibaba Group Holding (SPB: BABA) опустилась на 2,8%, Anta Sport - на 2,2%, Meituan (SPB: 3690) - на 0,8%, Tencent (SPB: 700) Holdings - на 0,5%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI снизился на 0,9% в ходе торгов.

Банк Кореи сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,5% по итогам заседания в пятницу, что совпало с ожиданиями рынка. Южнокорейский ЦБ отметил, что хочет видеть более серьезный прогресс в плане достижения ценовой стабильности, прежде чем приступать к смягчению политики. Инфляция в стране в марте составила 3,1%, как и месяцем ранее. Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, замедлилась до 2,4% с 2,6%.

Котировки акций южнокорейских финкомпаний снижаются в ходе торгов. Бумаги KB Financial подешевели на 2,9%, Shinhan Financial - на 3,5%, Hana Financial - на 4,8%, Samsung Life - на 4,7%.

Цена акций Hyundai Motor опустилась на 1,7%, Kia Corp. - на 1,8%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 теряет 0,4%. Бумаги BHP Group подешевели на 1,2%, Rio Tinto - на 0,5%.

Цены на нефть возобновили рост в пятницу на фоне новой волны опасений в отношении возможной атаки Ирана на Израиль.

Ранее США и их союзники предупредили о высокой вероятности атаки Ирана на правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по иранскому посольству в Сирии.

Газета The Wall Street Journal сообщила в четверг со ссылкой на информированные источники, что атака произойдет в следующие 24-48 часов.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск составляет $90,22 за баррель, что на $0,48 (0,53%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,74 (0,8%), до $89,74 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,61 (0,72%), до $85,63 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $1,19 (1,4%), до $85,02 за баррель.

"Угроза вмешательства Ирана, вероятно, будет поддерживать тенденцию к росту цен на нефть, - отмечает аналитик Saxo Bank Capital Markets в Сингапуре Чару Чанана. - Однако повышательный тренд на рынке окажется под угрозой, если эскалации геополитических рисков удастся избежать".

Внимание трейдеров в пятницу также направлено на ежемесячный обзор Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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