.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром превысил 3450п по индексу МосБиржи во главе с "Полюсом", просел "Аэрофлот"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в марте составила 0,39%
Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,39% после повышения на 0,68% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,72% после 7,69% в феврале. Рост цен в марте оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,35%
 
Медиарейтинг банков за март 2024 года
В марте 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК "Открытие", по показателю Индекса заметности и охватам -...
 
ВБ до 2,2% повысил прогноз роста ВВП России на этот год
Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2% с ожидавшихся в январе 1,3%. Прогноз увеличения российской экономики на 2025 год улучшен до 1,1% с 0,9%. В 2023 году экономика РФ выросла на 3,6%, говорится в обновленном...
 
Курортный сбор заменят туристическим налогом
В правительстве собираются трансформировать курортный сбор в туристический налог, рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с обсуждением вопроса. Информацию подтвердили два собеседника, близких к правительству. Фактически речь идет о передаче...
 
12 апреля 2024 года 11:45

Рынок акций РФ утром превысил 3450п по индексу МосБиржи во главе с "Полюсом", просел "Аэрофлот"

Москва. 12 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу вырос по большинству blue chips на фоне ослабления рубля, улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти (Brent поднялась к $90,4 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3450 пунктов, при этом лидируют в росте акции ПАО "Полюс" и "Русала" на фоне роста цен на золото и промышленные металлы; просел "Аэрофлот".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3452,41 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1164,15 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,6%.

Доллар поднялся до 93,42 рубля (+0,15 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" +3,6%), ОК "Русал" (+2,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +0,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", главные драйверы для роста индекса МосБиржи остаются в силе: выплата рекордных дивидендов будет поддерживать рынок на протяжении весны. В то же время возможная эскалация конфликта на Ближнем Востоке может вынудить инвесторов прибегнуть к старому приему продажи активов перед выходными. Соответственно, ближайшая цель по индексу МосБиржи (3500 пунктов) в пятницу может быть не достигнута. В США будут опубликованы предварительные данные по инфляционным ожиданиям в апреле, которые могут всколыхнуть рынок.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов сохраняет позитивный взгляд на рынок акций РФ и ожидает новых попыток индекса МосБиржи подняться в диапазон 3450-3500 пунктов. В пятницу в центре внимания из внутренних событий - совет директоров "АЛРОСА", на котором компания может определиться с размером дивидендов за 2023 год, напомнил эксперт.

Продолжается рост бумаг "Русала", обновляющих максимумы с осени прошлого года за счет поддержки от восстановления цен на алюминий. Акции ПАО "Полюс" (14,425 тыс. рублей) превысили отметку 14000 руб. - инвесторы продолжают отыгрывать обновление исторических максимумов по золоту (цена превысила $2415 за унцию - прим. ИФ), ощутимо улучшающее виды на финансовые результаты компании.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", траектория фондовых индексов будет определяться динамикой на сырьевых и валютных рынках, а также отдельными корпоративными новостями. Совет директоров "АЛРОСА" в пятницу обсудит вопрос о дивидендах за 2023 год, на Мосбирже начнутся торги акциями "Займер" после IPO. Индексы настроены завершить ростом третью неделю подряд, хотя на дневном графике прослеживается некоторая перекупленность рынка, отмечают эксперты.

Доллар вновь растет и приближается к уровню 94 руб./$1, который последний раз наблюдался в октябре прошлого года. Котировки акций "Газпрома" поддержали новости о том, что компания планирует провести собрание акционеров 28 июня. Инвесторы оценивают вероятность объявления дивидендов гигантом газовой отрасли. С другой стороны, акции "Газпрома" остаются под давлением на фоне сокращения экспортных поставок по газопроводам и невозможности быстро переориентировать экспортные потоки. Тем не менее высокая доля государственного участия в капитале "Газпрома" сохраняет надежду на дивиденды.

Акции "НОВАТЭКа" дорожают после публикации производственных показателей за I квартал 2024 года: в первые три месяца года добыча углеводородов увеличилась до 167,4 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), что на 2,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Акции компании продолжают торговаться в рамках нисходящего тренда. Тем не менее, разрешение ситуации с транспортировкой СПГ с "Арктик СПГ-2" может привести к переоценке акций, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, волатильность торгов на российском рынке акций в последние дни начинает увеличиваться - явно видно желание игроков зафиксировать прибыль, некоторые из них пытаются открывать "короткие" позиции, однако пока все просадки выкупаются.

Дальнейшему подъему рынка сильно мешает накопившаяся техническая перекупленность, а также близость двух сопротивлений. Во-первых, индекс МосБиржи находится около верхней границы восходящего канала от начала декабря прошлого года. Во-вторых, примерно с этих величин в 2022 году начался обвал рынка. Так что небольшая коррекция рынку бы не помешала. Но, возможно, отыгрывать технические факторы он будет боковиком. В любом случае, открытие "шортов" пока выглядит излишне рискованным решением, считает эксперт.

В США в четверг выросли индексы акций S&P 500 (+0,7%) и Nasdaq (+1,7%), но почти не изменился Dow Jones (-0,01%).

Трейдеры оценивали новую порцию статданных по экономике США, а также заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Рынок позитивно воспринял отчет Минтруда США, показавший существенное замедление темпов роста цен производителей в стране в помесячном выражении.

Цены производителей (индекс PPI) в марте повысились на 0,2% после подъема на 0,6% в феврале, цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) также выросли на 0,2% (0,3% в феврале).

Эти данные были восприняты трейдерами как сигнал того, что инфляционное давление в США является менее слабым, чем предполагалось, отмечает Market Watch. Другой отчет Минтруда, опубликованный днем ранее, показал ускорение темпов роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в прошлом месяце до 3,5% в годовом выражении с 3,2% в феврале.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в ходе мероприятия в четверг, что инфляция в Штатах продолжит замедляться, хотя ее путь к 2%-ному целевому показателю ФРС может быть неравномерным. Если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с ожиданиями ФРС, будет иметь смысл начать "сворачивание ограничительной политики" за счет снижения базовой процентной ставки, сказал Уильямс, слова которого приводит Market Watch.

Его коллега из ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз, выступавшая в экономическом клубе Нью-Йорка, заявила, что последние статданные по рынку труда и инфляции в США говорят об отсутствии срочной необходимости в снижении базовой процентной ставки.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng упал на 2,1%), но растет Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,6-1,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,3%).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте 2024 года увеличились на 2,3% в годовом выражении после роста на 2,7% месяцем ранее, свидетельствуют вышедшие в пятницу окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем также прогнозировали подъем на 2,3% в годовом выражении и подъем на 0,6% в помесячном.

На нефтяном рынке утром цены возобновили рост на фоне новой волны опасений в отношении возможной атаки Ирана на Израиль.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $90,4 за баррель (+0,8% и -0,8% накануне), майская цена WTI - $85,76 за баррель (+0,9% и -1,4% в четверг).

Ранее США и их союзники предупредили о высокой вероятности атаки Ирана на правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по иранскому посольству в Сирии.

Газета The Wall Street Journal сообщила в четверг со ссылкой на информированные источники, что атака произойдет в следующие 24-48 часов.

Внимание трейдеров в пятницу также направлено на ежемесячный обзор Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+15,4%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+4,3%), SFI (MOEX: SFIN) (+3,9%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+3,8%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+3,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,1%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,8% и +4,9% "префы").

Совет директоров ПАО "Эйч Эф Джи" (SPB: HNFG) (+1,3%, до 774,6 рубля) (головная компания торговой марки ритейлера Henderson) на заседании 11 апреля рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам I квартала 2024 года из расчета 30 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Вопрос будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров 17 мая. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 3 июня 2024 года.

Подешевели акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-4%), ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,9%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,22 млрд рублей (из них 2 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 1,44 млрд рублей на бумаги "Русала" и 1 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 апреля 2024 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе продолжил обновление максимума индекса МосБиржи с февраля 2022г
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем на фоне дивидендных ожиданий, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торговалась вблизи уровня $90 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на неделе продолжил обновление максимумов с февраля 2022 года (индикатор поднялся в район 3460 пунктов); поддержку металлургам и золотодобытчикам оказывали выросшие цены на промышленные и драгметаллы.    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 19:40
Рубль на последних торгах недели продолжил дешеветь к доллару и укрепляться к евро, отыгрывая динамику этих валют на Forex
Москва. 12 апреля. Доллар США немного подрос, евро, напротив, подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль незначительно укрепился к бивалютной корзине в условиях более заметного повышения в паре с евро.    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 19:34
Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с "Полюсом" на фоне сырьевого ралли, неделю закрыл в "плюсе"
Москва. 12 апреля. Рынок акций РФ в пятницу продолжил подъем на фоне сырьевого ралли - подорожала нефть (Brent поднималась к $92 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, также выросли промышленные и драгоценные металлы, причем золото обновило максимум. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля протестировал 3460 пунктов, обновив пик с февраля 2022 года, при этом лидировали в росте акции металлургов во главе с золотодобытчиком ПАО "Полюс" (+5,6%).    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 19:02
Вероятно движение индекса Мосбиржи к уровням выше 3500п на следующей неделе - ПСБ
Вероятно движение индекса Мосбиржи к уровням выше 3500 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбнка (ПСБ). "Российский рынок на уходящей неделе выглядел крайне неплохо: индекс Мосбиржи старается закрепиться выше 3450 пунктов, обновляя максимумы с февраля 2022 года, - пишут...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 19:00
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 12 апреля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней умеренно сузились.    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 18:30
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NVIDIA
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NVIDIA Corp. с целевой ценой $911,4 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста всего на 0,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "NVIDIA стала главным бенефициаром "хайпа" вокруг искусственного...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 18:00
Пара рубль/доллар, скорее всего, останется в диапазоне 91-95 руб./$1 во второй половине апреля - ПСБ
Пара рубль/доллар, скорее всего, останется в диапазоне 91-95 руб./$1 во второй половине апреля, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "На завершающейся неделе рубль ослабел к основным валютам, - отмечают аналитики. - Курс доллара поднялся в зону 93-93,5 руб./$1 и даже пытался пойти выше,...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 17:31
"Тинькофф Инвестиции" повысили рейтинг бумаг HeadHunter до 4400 руб
"Тинькофф Инвестиции" повысили рейтинг бумаг HeadHunter до 4400 руб. за расписку, понизив при этом рейтинг до "держать", сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Фундаментально нам нравятся расписки HeadHunter, - пишет эксперт. - Компания обладает хорошим потенциалом для...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 17:01
Бумаги Globaltrans привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"
Бумаги Globaltrans привлекательны для долгосрочных инвестиций, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Российский логистический оператор Globaltrans занимает одно из ведущих мест в грузовых железнодорожных перевозках на территории России и стран СНГ, - отмечается в комментарии...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 16:31
S&P 500, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 5170-5240п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 5170-5240 пунктов при повышенной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Волатильность в ходе предстоящих торгов будет повышенной в ожидании публикации квартальных отчетов крупных банков:...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 16:00
Цена золота технически нацелена на отметку $2430/унц. - "Финам"
Цена золота технически нацелена на отметку $243 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко. "Цена на золото достигла своего нового исторического максимума и протестировала отметку $2400/унц., - пишет эксперт. - Американская инфляция предложения (PPI) вчера...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 15:33
Рубль на последних торгах недели дешевеет к доллару и подрастает к евро, отыгрывая динамику этих валют на Forex
Москва. 12 апреля. Доллар США немного укрепляется, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже днем в пятницу; рубль незначительно подрастает к бивалютной корзине в условиях более заметного повышения в паре с евро.    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 15:33
Рубль, скорее всего, будет плавно ослабевать до 95 руб./$1 на горизонте года - "БКС МИ"
Рубль, скорее всего, будет плавно ослабевать до 95 руб./$1 на горизонте года, говорится в валютной стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") на 2 квартал 2024 года. "Мы не ожидаем резкого снижения курса рубля. Как минимум, до конца первого полугодия продажи валюты ЦБ будут превышать...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 15:01
Позиции рубля могут укрепиться во 2К24 - Росбанк
Позиции рубля могут укрепиться во 2 квартале 2024 года, полагают аналитики Росбанка. "Оценка платежного баланса за март превзошла ожидания: профицит счета текущих операций (СТО) достиг $13,4 млрд ($4,3 млрд/мес. в январе - феврале), профицит торгового баланса товаров и услуг вырос до $14,8 млрд...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 14:36
Индекс Мосбиржи сохраняет предпосылки для движения к уровню 3500-3550пп - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи сохраняет предпосылки для движения к уровню 3500-3550 пунктов, индекс РТС тяготеет к отметке 1180-1200 пунктов, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Российский рынок акций в середине апреля сохраняет предпосылки для развития бычьего...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.