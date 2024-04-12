Рынок акций РФ утром превысил 3450п по индексу МосБиржи во главе с "Полюсом", просел "Аэрофлот"

Москва. 12 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу вырос по большинству blue chips на фоне ослабления рубля, улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти (Brent поднялась к $90,4 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3450 пунктов, при этом лидируют в росте акции ПАО "Полюс" и "Русала" на фоне роста цен на золото и промышленные металлы; просел "Аэрофлот".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3452,41 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1164,15 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,6%.

Доллар поднялся до 93,42 рубля (+0,15 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" +3,6%), ОК "Русал" (+2,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +0,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", главные драйверы для роста индекса МосБиржи остаются в силе: выплата рекордных дивидендов будет поддерживать рынок на протяжении весны. В то же время возможная эскалация конфликта на Ближнем Востоке может вынудить инвесторов прибегнуть к старому приему продажи активов перед выходными. Соответственно, ближайшая цель по индексу МосБиржи (3500 пунктов) в пятницу может быть не достигнута. В США будут опубликованы предварительные данные по инфляционным ожиданиям в апреле, которые могут всколыхнуть рынок.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов сохраняет позитивный взгляд на рынок акций РФ и ожидает новых попыток индекса МосБиржи подняться в диапазон 3450-3500 пунктов. В пятницу в центре внимания из внутренних событий - совет директоров "АЛРОСА", на котором компания может определиться с размером дивидендов за 2023 год, напомнил эксперт.

Продолжается рост бумаг "Русала", обновляющих максимумы с осени прошлого года за счет поддержки от восстановления цен на алюминий. Акции ПАО "Полюс" (14,425 тыс. рублей) превысили отметку 14000 руб. - инвесторы продолжают отыгрывать обновление исторических максимумов по золоту (цена превысила $2415 за унцию - прим. ИФ), ощутимо улучшающее виды на финансовые результаты компании.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", траектория фондовых индексов будет определяться динамикой на сырьевых и валютных рынках, а также отдельными корпоративными новостями. Совет директоров "АЛРОСА" в пятницу обсудит вопрос о дивидендах за 2023 год, на Мосбирже начнутся торги акциями "Займер" после IPO. Индексы настроены завершить ростом третью неделю подряд, хотя на дневном графике прослеживается некоторая перекупленность рынка, отмечают эксперты.

Доллар вновь растет и приближается к уровню 94 руб./$1, который последний раз наблюдался в октябре прошлого года. Котировки акций "Газпрома" поддержали новости о том, что компания планирует провести собрание акционеров 28 июня. Инвесторы оценивают вероятность объявления дивидендов гигантом газовой отрасли. С другой стороны, акции "Газпрома" остаются под давлением на фоне сокращения экспортных поставок по газопроводам и невозможности быстро переориентировать экспортные потоки. Тем не менее высокая доля государственного участия в капитале "Газпрома" сохраняет надежду на дивиденды.

Акции "НОВАТЭКа" дорожают после публикации производственных показателей за I квартал 2024 года: в первые три месяца года добыча углеводородов увеличилась до 167,4 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), что на 2,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Акции компании продолжают торговаться в рамках нисходящего тренда. Тем не менее, разрешение ситуации с транспортировкой СПГ с "Арктик СПГ-2" может привести к переоценке акций, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, волатильность торгов на российском рынке акций в последние дни начинает увеличиваться - явно видно желание игроков зафиксировать прибыль, некоторые из них пытаются открывать "короткие" позиции, однако пока все просадки выкупаются.

Дальнейшему подъему рынка сильно мешает накопившаяся техническая перекупленность, а также близость двух сопротивлений. Во-первых, индекс МосБиржи находится около верхней границы восходящего канала от начала декабря прошлого года. Во-вторых, примерно с этих величин в 2022 году начался обвал рынка. Так что небольшая коррекция рынку бы не помешала. Но, возможно, отыгрывать технические факторы он будет боковиком. В любом случае, открытие "шортов" пока выглядит излишне рискованным решением, считает эксперт.

В США в четверг выросли индексы акций S&P 500 (+0,7%) и Nasdaq (+1,7%), но почти не изменился Dow Jones (-0,01%).

Трейдеры оценивали новую порцию статданных по экономике США, а также заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Рынок позитивно воспринял отчет Минтруда США, показавший существенное замедление темпов роста цен производителей в стране в помесячном выражении.

Цены производителей (индекс PPI) в марте повысились на 0,2% после подъема на 0,6% в феврале, цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) также выросли на 0,2% (0,3% в феврале).

Эти данные были восприняты трейдерами как сигнал того, что инфляционное давление в США является менее слабым, чем предполагалось, отмечает Market Watch. Другой отчет Минтруда, опубликованный днем ранее, показал ускорение темпов роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в прошлом месяце до 3,5% в годовом выражении с 3,2% в феврале.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в ходе мероприятия в четверг, что инфляция в Штатах продолжит замедляться, хотя ее путь к 2%-ному целевому показателю ФРС может быть неравномерным. Если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с ожиданиями ФРС, будет иметь смысл начать "сворачивание ограничительной политики" за счет снижения базовой процентной ставки, сказал Уильямс, слова которого приводит Market Watch.

Его коллега из ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз, выступавшая в экономическом клубе Нью-Йорка, заявила, что последние статданные по рынку труда и инфляции в США говорят об отсутствии срочной необходимости в снижении базовой процентной ставки.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng упал на 2,1%), но растет Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,6-1,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,3%).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте 2024 года увеличились на 2,3% в годовом выражении после роста на 2,7% месяцем ранее, свидетельствуют вышедшие в пятницу окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем также прогнозировали подъем на 2,3% в годовом выражении и подъем на 0,6% в помесячном.

На нефтяном рынке утром цены возобновили рост на фоне новой волны опасений в отношении возможной атаки Ирана на Израиль.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $90,4 за баррель (+0,8% и -0,8% накануне), майская цена WTI - $85,76 за баррель (+0,9% и -1,4% в четверг).

Ранее США и их союзники предупредили о высокой вероятности атаки Ирана на правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по иранскому посольству в Сирии.

Газета The Wall Street Journal сообщила в четверг со ссылкой на информированные источники, что атака произойдет в следующие 24-48 часов.

Внимание трейдеров в пятницу также направлено на ежемесячный обзор Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+15,4%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+4,3%), SFI (MOEX: SFIN) (+3,9%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+3,8%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+3,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,1%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,8% и +4,9% "префы").

Совет директоров ПАО "Эйч Эф Джи" (SPB: HNFG) (+1,3%, до 774,6 рубля) (головная компания торговой марки ритейлера Henderson) на заседании 11 апреля рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам I квартала 2024 года из расчета 30 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Вопрос будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров 17 мая. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 3 июня 2024 года.

Подешевели акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-4%), ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,9%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,22 млрд рублей (из них 2 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 1,44 млрд рублей на бумаги "Русала" и 1 млрд рублей на акции "Газпрома").