Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли в четверг, Dow Jones Industrial Average практически не изменился по итогам торгов. Трейдеры оценивали новую порцию статданных по экономике США, а также заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Рынок позитивно воспринял отчет Минтруда США, показавший существенное замедление темпов роста цен производителей в стране в помесячном выражении.

Цены производителей (индекс PPI) в марте повысились на 0,2% после подъема на 0,6% в феврале, цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) также выросли на 0,2% (0,3% в феврале). Эти данные были восприняты трейдерами как сигнал того, что инфляционное давление в США является менее слабым, чем предполагалось. Другой отчет Минтруда, опубликованный днем ранее, показал ускорение темпов роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в прошлом месяце до 3,5% в годовом выражении с 3,2% в феврале.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в ходе мероприятия в четверг, что инфляция в Штатах продолжит замедляться, хотя ее путь к 2%-ному целевому показателю ФРС может быть неравномерным. "Я ожидаю, что инфляция продолжит постепенно двигаться к 2%, хотя на этом пути могут быть и скачки, как мы видели в недавних статданных", - заявил Уильямс. Если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с ожиданиями ФРС, будет иметь смысл начать "сворачивание ограничительной политики" за счет снижения базовой процентной ставки, сказал Уильямс.

Его коллега из ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз, выступавшая в экономическом клубе Нью-Йорка, заявила, что последние статданные по рынку труда и инфляции в США говорят об отсутствии срочной необходимости в снижении базовой процентной ставки. "В целом эти данные не привели к существенному изменению моих прогнозов, но они подчеркивают неопределенность в отношении сроков снижения ставки и необходимость проявить терпение", - сказала Коллинз.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в пятницу. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,2% благодаря подъему акций технологических компаний. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1% в ходе торгов, в то время как гонконгский Hang Seng теряет 1,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,4%. Южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,9%. Банк Кореи сохранил ключевую ставку на уровне 3,5% по итогам заседания в пятницу, что совпало с ожиданиями рынка. Южнокорейский ЦБ отметил, что хочет видеть более серьезный прогресс в плане достижения ценовой стабильности, прежде чем приступать к смягчению политики. Инфляция в стране в марте составила 3,1%, как и месяцем ранее. Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, замедлилась до 2,4% с 2,6%.

В свою очередь цены на нефть возобновили рост в пятницу на фоне новой волны опасений в отношении возможной атаки Ирана на Израиль. Ранее США и их союзники предупредили о высокой вероятности атаки Ирана на правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по иранскому посольству в Сирии. Газета The Wall Street Journal сообщила в четверг со ссылкой на информированные источники, что атака произойдет в следующие 24-48 часов.

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $90,48 за баррель, что на 0,82% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на 0,8%, до $89,74 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,96%, до $85,84 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 1,4%, до $85,02 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 апреля снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 20,014 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,871 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,05% и составил 105,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 895,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-17R" (-0,37%), "АФК Система-1Р-11" (-0,37%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,16%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,19%), "Металлоинвест БО-04" (+0,16%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) завершило размещение 3-летних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей, днем ранее эмитент погасил выпуск облигаций серии 002P-07R на 10 млрд рублей. Сбор заявок на новый выпуск прошел 8 апреля. По займу предусмотрены квартальные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ставки RUONIA, плюс спред в 4,3% годовых.

АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) увеличило объем размещения облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 1,5 года с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей, а также установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 15,7% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 16,65% годовых. Купоны квартальные. Компания 11 апреля провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 17 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Заем будет размещаться в рамках первой программы облигаций ПКТ серии 001Р на 50 млрд рублей, в рамках программы компания облигации до сих пор не размещала.

Профессиональная коллекторская организация "Агентство судебного взыскания" (ПКО "АСВ") 12 апреля начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-02-001P. Ставки 1-12 купонов установлены на уровне 20% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 7-11 купонов, еще 20% от номинала - в дату погашения. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Остальные параметры выпуска пока не раскрываются.

ООО "Контрол лизинг" перенесло с 12 на 19 апреля сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - по-прежнему не выше 18,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 20,15% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, будет предусмотрена амортизационная система погашения. В результате дюрация составит около 2,5 лет. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей. В сентябре 2023 года компания разместила дебютный выпуск бондов на 1 млрд рублей.

ПАО "Новабев групп" (MOEX: BELU) в третьей декаде апреля планирует провести сбор заявок на 2-летние облигации серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей. Купоны по выпуску будут фиксированными и ежемесячными, ориентир доходности - премия не более 240 базисных пунктов к 2-летним ОФЗ. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 37-го купона облигаций 37-38 серий в размере 8,72% годовых. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120 купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год +1%.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 35-36-го купонов облигаций серии БО-09 в размере 16% годовых. Банк разместил 9-й выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей в октябре 2015 года по ставке 11,7% годовых. Десятилетние бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 8,65% годовых. По бондам 23 апреля предстоит исполнение оферты.