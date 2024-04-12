.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в марте составила 0,39%
Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,39% после повышения на 0,68% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,72% после 7,69% в феврале. Рост цен в марте оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,35%
 
Медиарейтинг банков за март 2024 года
В марте 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК "Открытие", по показателю Индекса заметности и охватам -...
 
ВБ до 2,2% повысил прогноз роста ВВП России на этот год
Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2% с ожидавшихся в январе 1,3%. Прогноз увеличения российской экономики на 2025 год улучшен до 1,1% с 0,9%. В 2023 году экономика РФ выросла на 3,6%, говорится в обновленном...
 
Курортный сбор заменят туристическим налогом
В правительстве собираются трансформировать курортный сбор в туристический налог, рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с обсуждением вопроса. Информацию подтвердили два собеседника, близких к правительству. Фактически речь идет о передаче...
 
12 апреля 2024 года 09:41

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли в четверг, Dow Jones Industrial Average практически не изменился по итогам торгов. Трейдеры оценивали новую порцию статданных по экономике США, а также заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Рынок позитивно воспринял отчет Минтруда США, показавший существенное замедление темпов роста цен производителей в стране в помесячном выражении.

Цены производителей (индекс PPI) в марте повысились на 0,2% после подъема на 0,6% в феврале, цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) также выросли на 0,2% (0,3% в феврале). Эти данные были восприняты трейдерами как сигнал того, что инфляционное давление в США является менее слабым, чем предполагалось. Другой отчет Минтруда, опубликованный днем ранее, показал ускорение темпов роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в прошлом месяце до 3,5% в годовом выражении с 3,2% в феврале.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в ходе мероприятия в четверг, что инфляция в Штатах продолжит замедляться, хотя ее путь к 2%-ному целевому показателю ФРС может быть неравномерным. "Я ожидаю, что инфляция продолжит постепенно двигаться к 2%, хотя на этом пути могут быть и скачки, как мы видели в недавних статданных", - заявил Уильямс. Если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с ожиданиями ФРС, будет иметь смысл начать "сворачивание ограничительной политики" за счет снижения базовой процентной ставки, сказал Уильямс.

Его коллега из ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз, выступавшая в экономическом клубе Нью-Йорка, заявила, что последние статданные по рынку труда и инфляции в США говорят об отсутствии срочной необходимости в снижении базовой процентной ставки. "В целом эти данные не привели к существенному изменению моих прогнозов, но они подчеркивают неопределенность в отношении сроков снижения ставки и необходимость проявить терпение", - сказала Коллинз.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в пятницу. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,2% благодаря подъему акций технологических компаний. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1% в ходе торгов, в то время как гонконгский Hang Seng теряет 1,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,4%. Южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,9%. Банк Кореи сохранил ключевую ставку на уровне 3,5% по итогам заседания в пятницу, что совпало с ожиданиями рынка. Южнокорейский ЦБ отметил, что хочет видеть более серьезный прогресс в плане достижения ценовой стабильности, прежде чем приступать к смягчению политики. Инфляция в стране в марте составила 3,1%, как и месяцем ранее. Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, замедлилась до 2,4% с 2,6%.

В свою очередь цены на нефть возобновили рост в пятницу на фоне новой волны опасений в отношении возможной атаки Ирана на Израиль. Ранее США и их союзники предупредили о высокой вероятности атаки Ирана на правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по иранскому посольству в Сирии. Газета The Wall Street Journal сообщила в четверг со ссылкой на информированные источники, что атака произойдет в следующие 24-48 часов.

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $90,48 за баррель, что на 0,82% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на 0,8%, до $89,74 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,96%, до $85,84 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 1,4%, до $85,02 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 апреля снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 20,014 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,871 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,05% и составил 105,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 895,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-17R" (-0,37%), "АФК Система-1Р-11" (-0,37%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,16%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,19%), "Металлоинвест БО-04" (+0,16%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) завершило размещение 3-летних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей, днем ранее эмитент погасил выпуск облигаций серии 002P-07R на 10 млрд рублей. Сбор заявок на новый выпуск прошел 8 апреля. По займу предусмотрены квартальные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ставки RUONIA, плюс спред в 4,3% годовых.

АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) увеличило объем размещения облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 1,5 года с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей, а также установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 15,7% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 16,65% годовых. Купоны квартальные. Компания 11 апреля провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 17 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Заем будет размещаться в рамках первой программы облигаций ПКТ серии 001Р на 50 млрд рублей, в рамках программы компания облигации до сих пор не размещала.

Профессиональная коллекторская организация "Агентство судебного взыскания" (ПКО "АСВ") 12 апреля начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-02-001P. Ставки 1-12 купонов установлены на уровне 20% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 7-11 купонов, еще 20% от номинала - в дату погашения. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Остальные параметры выпуска пока не раскрываются.

ООО "Контрол лизинг" перенесло с 12 на 19 апреля сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - по-прежнему не выше 18,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 20,15% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, будет предусмотрена амортизационная система погашения. В результате дюрация составит около 2,5 лет. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей. В сентябре 2023 года компания разместила дебютный выпуск бондов на 1 млрд рублей.

ПАО "Новабев групп" (MOEX: BELU) в третьей декаде апреля планирует провести сбор заявок на 2-летние облигации серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей. Купоны по выпуску будут фиксированными и ежемесячными, ориентир доходности - премия не более 240 базисных пунктов к 2-летним ОФЗ. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 37-го купона облигаций 37-38 серий в размере 8,72% годовых. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120 купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год +1%.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 35-36-го купонов облигаций серии БО-09 в размере 16% годовых. Банк разместил 9-й выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей в октябре 2015 года по ставке 11,7% годовых. Десятилетние бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 8,65% годовых. По бондам 23 апреля предстоит исполнение оферты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 апреля 2024 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе продолжил обновление максимума индекса МосБиржи с февраля 2022г
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем на фоне дивидендных ожиданий, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торговалась вблизи уровня $90 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на неделе продолжил обновление максимумов с февраля 2022 года (индикатор поднялся в район 3460 пунктов); поддержку металлургам и золотодобытчикам оказывали выросшие цены на промышленные и драгметаллы.    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 19:40
Рубль на последних торгах недели продолжил дешеветь к доллару и укрепляться к евро, отыгрывая динамику этих валют на Forex
Москва. 12 апреля. Доллар США немного подрос, евро, напротив, подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль незначительно укрепился к бивалютной корзине в условиях более заметного повышения в паре с евро.    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 19:34
Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с "Полюсом" на фоне сырьевого ралли, неделю закрыл в "плюсе"
Москва. 12 апреля. Рынок акций РФ в пятницу продолжил подъем на фоне сырьевого ралли - подорожала нефть (Brent поднималась к $92 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, также выросли промышленные и драгоценные металлы, причем золото обновило максимум. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля протестировал 3460 пунктов, обновив пик с февраля 2022 года, при этом лидировали в росте акции металлургов во главе с золотодобытчиком ПАО "Полюс" (+5,6%).    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 19:02
Вероятно движение индекса Мосбиржи к уровням выше 3500п на следующей неделе - ПСБ
Вероятно движение индекса Мосбиржи к уровням выше 3500 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбнка (ПСБ). "Российский рынок на уходящей неделе выглядел крайне неплохо: индекс Мосбиржи старается закрепиться выше 3450 пунктов, обновляя максимумы с февраля 2022 года, - пишут...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 19:00
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 12 апреля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней умеренно сузились.    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 18:30
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NVIDIA
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NVIDIA Corp. с целевой ценой $911,4 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста всего на 0,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "NVIDIA стала главным бенефициаром "хайпа" вокруг искусственного...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 18:00
Пара рубль/доллар, скорее всего, останется в диапазоне 91-95 руб./$1 во второй половине апреля - ПСБ
Пара рубль/доллар, скорее всего, останется в диапазоне 91-95 руб./$1 во второй половине апреля, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "На завершающейся неделе рубль ослабел к основным валютам, - отмечают аналитики. - Курс доллара поднялся в зону 93-93,5 руб./$1 и даже пытался пойти выше,...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 17:31
"Тинькофф Инвестиции" повысили рейтинг бумаг HeadHunter до 4400 руб
"Тинькофф Инвестиции" повысили рейтинг бумаг HeadHunter до 4400 руб. за расписку, понизив при этом рейтинг до "держать", сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Фундаментально нам нравятся расписки HeadHunter, - пишет эксперт. - Компания обладает хорошим потенциалом для...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 17:01
Бумаги Globaltrans привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"
Бумаги Globaltrans привлекательны для долгосрочных инвестиций, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Российский логистический оператор Globaltrans занимает одно из ведущих мест в грузовых железнодорожных перевозках на территории России и стран СНГ, - отмечается в комментарии...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 16:31
S&P 500, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 5170-5240п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 5170-5240 пунктов при повышенной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Волатильность в ходе предстоящих торгов будет повышенной в ожидании публикации квартальных отчетов крупных банков:...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 16:00
Цена золота технически нацелена на отметку $2430/унц. - "Финам"
Цена золота технически нацелена на отметку $243 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко. "Цена на золото достигла своего нового исторического максимума и протестировала отметку $2400/унц., - пишет эксперт. - Американская инфляция предложения (PPI) вчера...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 15:33
Рубль на последних торгах недели дешевеет к доллару и подрастает к евро, отыгрывая динамику этих валют на Forex
Москва. 12 апреля. Доллар США немного укрепляется, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже днем в пятницу; рубль незначительно подрастает к бивалютной корзине в условиях более заметного повышения в паре с евро.    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 15:33
Рубль, скорее всего, будет плавно ослабевать до 95 руб./$1 на горизонте года - "БКС МИ"
Рубль, скорее всего, будет плавно ослабевать до 95 руб./$1 на горизонте года, говорится в валютной стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") на 2 квартал 2024 года. "Мы не ожидаем резкого снижения курса рубля. Как минимум, до конца первого полугодия продажи валюты ЦБ будут превышать...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 15:01
Позиции рубля могут укрепиться во 2К24 - Росбанк
Позиции рубля могут укрепиться во 2 квартале 2024 года, полагают аналитики Росбанка. "Оценка платежного баланса за март превзошла ожидания: профицит счета текущих операций (СТО) достиг $13,4 млрд ($4,3 млрд/мес. в январе - феврале), профицит торгового баланса товаров и услуг вырос до $14,8 млрд...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 14:36
Индекс Мосбиржи сохраняет предпосылки для движения к уровню 3500-3550пп - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи сохраняет предпосылки для движения к уровню 3500-3550 пунктов, индекс РТС тяготеет к отметке 1180-1200 пунктов, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Российский рынок акций в середине апреля сохраняет предпосылки для развития бычьего...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.