Курс рубля, вероятно, останется вблизи 93,5 руб./$1 в пятницу - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль, вероятно, останется вблизи 93,5 руб./$1 на торгах в пятницу в преддверии выходных, а дальнейшую динамику могут задать новости относительно продления мер валютного контроля, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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