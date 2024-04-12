Инвесторам пока не стоит сокращать позиции во флоатерах - ПСБ

Инвесторам пока не стоит сокращать позиции во флоатерах и увеличивать дюрацию портфеля, при этом инфляция замедляется и позволяет рассчитывать на смягчение риторики ЦБ РФ в апреле, что должно стабилизировать рынок ОФЗ, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Снижение котировок ОФЗ в четверг возобновилось - доходность индекса RGBI выросла на 8 базисных пунктов (б.п.) (до 13,65% годовых); оборот торгов по индексу вырос до 15 млрд руб. (6,6 млрд руб. в среду). Хотя статистика по инфляции позволяет рассчитывать на смягчение сигнала ЦБ на апрельском заседании, предложение Минфина новых ОФЗ на аукционах продолжает давить на рынок. В четверг ведомство еще раз подтвердило, что планирует реализовать программу заимствований на второй квартал (1 трлн руб.) с упором на ОФЗ с фиксированным купоном, что, вероятно, могло усилить продажи бумаг, - пишет эксперт в обзоре. - Снижение ставки Банка России ждем не ранее июля, однако уже 26 апреля регулятор может дать более четкий сигнал о ее снижении на следующих заседаниях. Это может стабилизировать рынок ОФЗ, однако говорить о развороте тренда на рынке госбумаг из-за предложения Минфина преждевременно. Пока не рекомендуем сокращать позиции во флоатерах и увеличивать дюрацию".

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