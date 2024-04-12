"Финам" рекомендует держать акции The Utilities Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $70 за штуку, сообщается в материале аналитика Александра Ковалева.

"Последние двенадцать месяцев коммунальный сектор был явным аутсайдером на фондовом рынке США, когда внимание инвесторов было приковано к стремительно растущим бумагам технологического сектора. Тем не менее есть основания полагать, что смягчение монетарной политики, а также возврат инвесторов в защитные истории сделает 2024 год более позитивным для The Utilities Select Sector SPDR Fund. В долгосрочной перспективе росту ETF будет благоприятствовать развитие "зеленой" энергетики в США, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Мы использовали консенсусные целевые цены акций компаний-представителей ETF в Reuters для оценки потенциала эмитента. Целевая цена ETF, по нашим оценкам, равна $70, что без учета дивидендов соответствует потенциалу роста 8%. С учетом дивидендов потенциал роста (TSR) равен 12%".

The Utilities Select Sector SPDR Fund - инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс Utilities Select Sector Index, который, в свою очередь, преимущественно включает ведущие американские коммунальные компании, занимающиеся поставками электроэнергии, газа, воды и пара.

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