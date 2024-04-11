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11 апреля 2024 года 19:35

Рубль в четверг развернулся вверх, укрепился к основным валютам на фоне свежих данных о внешнеторговом балансе РФ

Москва. 11 апреля. Доллар США, евро и китайский юань перешли к снижению на Московской бирже вечером в четверг; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне данных о внешнеторговом балансе РФ за первый квартал 2024 года.

Курс доллара США составил 93,27 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 16,5 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100 руб./EUR1, подешевев на 49 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 31,13 копейки, до 96,3 руб. Курс китайского юаня опустился на 2 копейки - до 12,86 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к повышению в ходе вечерних торгов на фоне публикации данных об улучшении показателей внешней торговли в первом квартале и марте текущего года. Участники рынка анализируют также заявления министра финансов РФ Антона Силуанова относительно состояния федерального бюджета и о перспективах дальнейшего продления требования о обязательной продаже валютной выручки, введенной осенью прошлого года.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в I квартале 2024 года составило $22,0 млрд, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $15,4 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ, профицит счета текущих операций увеличился в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным показателем 2023 года за счет уменьшения дефицита баланса услуг, первичных и вторичных доходов.

В марте 2024 года профицит сальдо счета текущих операций составил $13,4 млрд, что в 2,6 раза больше, чем в феврале ($5,2 млрд).

ЦБ связывает рост мартовского показателя по отношению к февральскому со значительным увеличением экспорта товаров и уменьшением суммарного отрицательного вклада первичных и вторичных доходов.

Мартовский показатель текущего года в 1,8 раза выше показателя марта прошлого года ($7,3 млрд).

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первом квартале 2024 года выросло на 2%, до $31,1 млрд, по сравнению с $30,4 млрд за аналогичный период 2023 года.

Профицит торгового баланса в марте вырос в 2,2 раза, до $16,7 млрд с $7,7 млрд в феврале. Показатель увеличился на 29% по сравнению с мартом 2023 года ($12,9 млрд).

Экспорт РФ в I квартале 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 7% - до $97,9 млрд со $105,1 млрд, импорт - на 11%, до $66,8 млрд с $74,7 млрд.

Экспорт в марте 2024 года предварительно оценивается в $39,6 млрд, что на 31% больше, чем в феврале ($30,3 млрд - оценка за февраль была понижена с учетом поступивших отчетных данных), и на 3% меньше по сравнению с мартом 2023 года ($40,9 млрд).

Импорт в марте составил $22,9 млрд, это на 1% выше февральского показателя ($22,6 млрд) и на 18% меньше показателя марта 2023 года ($28,0 млрд).

Минфин РФ ожидает дефицит федерального бюджета по итогам 2024 года в рамках плана - в пределах полутора триллионов рублей. "Динамика исполнения бюджета лучше, чем в предыдущие годы. Сейчас дефицит бюджета ожидается 1,4-1,5 трлн рублей. Параметры исполнения - в рамках плановых ожиданий", - сказал в интервью "Интерфаксу" глава Минфина Антон Силуанов.

Законом о бюджете дефицит в текущем году предусмотрен в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. В январе-марте бюджет исполнен с дефицитом около 0,6 трлн руб.

Минфин пока не видит рисков для исполнения плана по доходам в 2024 году (чуть более 35 трлн рублей по итогам года - ИФ). "Динамика макроэкономических параметров и первые итоги исполнения бюджета по доходам позволяют говорить об отсутствии значимых рисков в части доходов", - отметил Силуанов.

Он напомнил, что в законе о бюджете заложен рост доходов на 5,9 трлн рублей, или на 20%, при этом значительную часть прибавки должны обеспечить нефтегазовые доходы (+2,7 трлн рублей) - исходя из прогнозной динамики цен на энергоносители, обменного курса и корректировок законодательства в ТЭКе. Возможные риски в части нефтегазовых доходов сглаживаются применением бюджетного правила, отметил он.

"Текущие ожидания по году подтверждают ранее сделанные прогнозы", - сказал министр.

По его словам, несмотря на усиление в течение 2023 года вторичных санкций, поступления нефтегазовых доходов ожидаются в рамках плана. "Координируем объемы добычи и экспорта нефти со странами ОПЕК", - напомнил министр. По его словам, экспортеры наладили цепочки поставок, а текущие уровни цен на нефть "даже с учетом дисконтов дадут возможность выполнять планы по доходам от нефти и газа".

Федеральный бюджет РФ в 1-м квартале был исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 607 млрд рублей, или 0,3% ВВП. В январе-феврале дефицит, по уточненной информации казначейства, составлял 1 трлн 130,2 млрд рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита первых двух месяцев в 1 трлн 474 млрд рублей была скорректирована из-за пересмотра в сторону уменьшения расходов бюджета до 6 трлн 158,1 млрд рублей с 6 трлн 499 млрд рублей.

В 1-м квартале прошлого года дефицит составлял 2,086 трлн рублей, или 1,2% ВВП.

Доходы бюджета в январе-марте составили 8,719 трлн рублей, что на 53,5% больше показателя января-марта 2023 года (5,679 трлн рублей), расходы - 9,326 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,1% (7,765 трлн рублей). Минфин связывает более ускоренное финансирование расходов в феврале-марте 2024 года, в том числе, с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Покупки валюты на внутреннем рынке РФ под сделки выхода нерезидентов из российских активов укладываются в установленный властями лимит, менять его необходимости нет, заявил Силуанов.

Планка в размере не более $1 млрд в месяц была установлена летом прошлого года, соблюдение лимита администрируется через выдачу разрешений на сделки правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (профильную подкомиссию возглавляет Силуанов). Несмотря на наличие лимита, в декабре, по мнению ЦБ РФ, операции по выкупу активов у компаний из недружественных стран стали фактором, оказавшим давление на курс рубля.

Лимит эффективен, считает глава Минфина. "Лимит - $1 млрд в месяц, в него укладываемся. Крупных сделок в этом году почти не было, за исключением "Яндекса". Сейчас уходят небольшие компании. Поэтому - да, в прошлом влияние было сильное, сейчас установлен лимит, в рамках этого лимита и работаем", - сказал он. Планов менять лимит нет, заявил министр.

Вопрос о перспективах дальнейшего продления требования о обязательной продаже валютной выручки, введенной осенью прошлого года (действует до конца апреля, правительство задолго до его истечения, в январе, выступило с инициативой продлить соответствующий президентский указ до конца года - ИФ) пока остается открытым. "Правительство внесло предложения по продлению до конца 2024 года, пока решение не принято", - сказал Силуанов.

Цены на нефть снижаются на торгах в четверг. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составила $89,85 за баррель, что на 0,7% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на май в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,99%, до $85,36 за баррель.

Накануне обе марки подорожали на 1,2%, поскольку трейдеры сфокусировались на росте геополитической напряженности, проигнорировав данные о повышении запасов сырья в США.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей, достигнув максимума с июля прошлого года. Рост резервов существенно превысил прогнозы рынка.

Инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее США и их союзники предупредили о высокой вероятности атаки Ирана на правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по иранскому дипломатическому зданию в Сирии.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела инвестиционной экспертизы компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Иван Журавлев, давление на котировки рубля, наблюдавшееся в первой половине четверга, было продиктовано преимущественно ростом доллара в среду более чем на 1% по отношению к евро и другим мировым валютам. "Укрепление доллара произошло на фоне публикации данных по инфляции, которые оказались хуже ожиданий участников рынка. Это привело к росту доходностей американских государственных облигаций, а также пересмотру сроков и траектории снижения учетной ставки ФРС США", - говорит Журавлев.

"При этом мы считаем, что краткосрочный баланс рисков в российском рубле сейчас стабилен, нет явных предпосылок для его дальнейшего ослабления. Поддержку валютному курсу оказывают растущие цены на нефть, регулярные продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами и высокая реальная рублевая ставка, замедляющая отток капитала в иностранные активы. Тактически мы видим потенциал для восстановления валютного курса к уровню 92,5 руб./$1. Ожидаем, что укреплению рубля будет способствовать снижение индекса доллара (DXY) и рост объемов реализации валютной выручки к окончанию налогового периода в апреле", - отмечает также Журавлев.

"Российская валюта после снижения в первой половине дня перешла к росту во второй и вернулась в район 93 руб. за доллар США. Рубль остается в краткосрочном диапазоне 91-94 руб. Предпосылками для локального ослабления рубля выступают снижение цен на нефть, а также значительное укрепление доллара США к корзине основных валют. Кроме того, ослаблению рубля сейчас способствует сократившийся в 12 раз объем продаж валюты со стороны ЦБ. Не исключено, что снижение национальной валюты в начале торговой сессии было выкуплено экспортерами, которые готовятся к налоговому периоду и пользуются возможностью конвертировать валюту по более привлекательному курсу", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 апреля на 49,98 копейки, до 93,7196 руб./$1, и уменьшил курс евро на 55,4 копейки, до 100,6793 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг увеличился на 46,2 копейки по отношению к среде и составил 93,6401 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 36 копеек, повысившись до 93,6299 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 011,093 млн, из которых $271,159 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $739,934 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 50,22 копейки, до 100,6693 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 54,42 копейки, до 100,5031 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR484,92 млн, из которых EUR154,256 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR330,664 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 апреля упала на 29 базисных пунктов - до 15,61% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца остались в четверг на прежних уровнях - 15,77% и 16,01% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно среды на 1 базисный пункт, до 15,72% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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