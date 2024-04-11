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11 апреля 2024 года 19:28

Рынок акций РФ в четверг консолидировался у 3440п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"

Москва. 11 апреля. Рынок акций РФ в четверг консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (Brent откатилась ниже $90 за баррель) в связи с ожиданиями сохранения жесткой монетарной политики Федрезервом США. Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 3440 пунктов после утреннего обновления максимума с февраля 2022 года выше 3455 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3439,53 пункта (+0,01%, максимум сессии - 3455,61 пункта, новый пик с февраля 2022 года), индекс РТС - 1162,36 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 93,25 рубля (-0,18 рубля), утром курс поднимался выше 93,9 руб./$1.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

"Аэрофлот" и авиакомпания "КрасАвиа" заключили интерлайн-соглашение, которое позволит пассажирам оформлять единый билет на рейсы компаний, сообщила в четверг пресс-служба "Аэрофлота".

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -0,4% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций утром дотянулся до новых максимумов с начала 2022 года по индексу МосБиржи, после чего умеренно откатился на фоне укрепления рубля и ценовой неуверенности нефти.

Внешние настроения остаются сдержанными. Рынки озабочены тем, как будет реагировать ФРС на превысивший ожидания рост потребительских цен в марте. Протоколы последнего заседания ФРС в целом нейтрально отразились на сантименте, участники FOMC отметили разочаровывающую статистику по инфляции. Заседание ЕЦБ в четверг также сюрпризов не принесло - регулятор в пятый раз подряд оставил процентные ставки без изменений. В конце недели в Китае будут опубликованы мартовские данные по торговому балансу, месячный отчет представит Международное энергетическое агентство (МЭА), совет директоров "АЛРОСА" обсудит дивиденды за 2023 год, Совкомбанк (MOEX: SVCB) обнародует годовой отчет по РСБУ. Приближение выходных может сдерживать торговую активность, покупатели могут взять паузу. Прогноз по индексу МосБиржи на 12 апреля - 3350-3450 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, вышедшие в четверг данные Росстата о замедлении годовой и помесячной инфляции в марте, а также данные ЦБ РФ о сильных результатах внешней торговли РФ в первом квартале обрадовали как валютный рынок, так и рынок акций. Корпоративный новостной фон тоже остается положительным, некоторые компании уже выплатили акционерам дивиденды, которые постепенно реинвестируются в фондовый рынок, отмечает аналитик.

Мировые резервные валюты с утра попытались продолжить рост по отношению к рублю, однако во второй половине дня отправились вниз. Цена нефти Brent умеренно просела и стабилизировалась на уровне $90 за баррель после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, в котором был снова подтвержден прогноз спроса на нефть в мире в 2024 году на уровне 2,2 млн б/с.

Акции "Мечела" подешевели на фоне падения экспортных цен на российский уголь до минимальных значений с 2021 года из-за низкого спроса, а также предложения Минтранса отменить скидку на перевозку угля по железной дороге, что может поставить его экспорт на грань рентабельности. Среди лидеров роста в четверг оказались акции банков, возможно, после обнародованного руководством Банка России предложения освободить долгосрочные вклады сроком не менее трех лет от НДФЛ. В пятницу индекс МосБиржи снова может показать колебания в коридоре 3400-3500 пунктов, доллар будет двигаться в интервале 92-94 руб./$1, считает Мильчакова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи продолжает колебания вблизи годового максимума, восходящий тренд сохраняется. Значительных рисков для снижения рынка акций РФ нет, скорее, преобладает вероятность дальнейшего улучшения спроса на российские акции. Это обусловлено рядом драйверов роста, в том числе бумом IPO, ожиданиями дивидендного сезона и продолжающейся редомициляцией компаний, считает эксперт.

Нефть Brent просела к $90 за баррель, но котировки поддерживает геополитическая нестабильность - Израиль нанес удар в Газе, что не оправдало надежды на прекращение огня и снижение градуса напряженности. В то же время давление на котировки оказывает рост доллара и запасов нефти в США, полагает Алексеев.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, российские инвесторы все же решили взять передышку в покупках и зафиксировать часть недельной прибыли. Кроме того, сейчас на рынке появилось достаточно большое количество эмоциональных продаж, основанных на слухах и неподтвержденных инфоповодах, что также сдерживает подъем, отметил аналитик.

Акции "НЛМК" растут после того, как совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 25,43 руб., что соответствует доходности около 10-11%. Сценарий с дивидендами "НЛМК" реализовался так, как и ожидалось: компания последовала примеру "Северстали", которая ранее анонсировала дивиденды и решила распределить выплаты среди акционеров впервые за 2 года.

Факт выплаты дивидендов впервые за 2 года должен позитивно отразиться на котировках акций "НЛМК". Пока "НЛМК" еще не обнародовал финансовую отчетность за 2023 год, но объявленные дивиденды соответствуют примерно 120% свободного денежного потока за 2023 год, отмечают аналитики "Риком-Траста".

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), просела Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снизились на 0,1-0,8%), в США динамика смешанная (к 18:50 МСК индекс Dow просел на 0,4%, Nasdaq вырос на 0,5%, S&P 500 не изменился).

Цены производителей в США (индекс PPI) в марте выросли на 2,1% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля 2023 года, говорится в сообщении министерства труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал ускорение темпов роста в марте до 2,2% с февральских 1,6%.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце увеличились на 2,4% после повышения на 2,1% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,3%.

Европейский ЦБ на заседании в четверг оставил неизменными все три ключевые процентные ставки. Инфляция в еврозоне будет колебаться, после чего замедлится до целевых 2%, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции. При этом глава ЕЦБ отметила, что экономика валютного блока в первом квартале оставалась слабой и риски для ее роста остаются скорее понижательными.

На нефтяном рынке в четверг цены просели после роста накануне на фоне опасений удара Ирана по Израилю.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $89,81 за баррель (-0,7% и +1,2% накануне), майская цена WTI - $85,27 за баррель (-1,1% и +1,2% в среду).

Накануне обе марки подорожали из-за роста геополитической напряженности, проигнорировав данные о повышении запасов сырья в США. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей, достигнув максимума с июля прошлого года. Рост резервов существенно превысил прогнозы рынка.

Инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее США и их союзники предупредили о высокой вероятности атаки Ирана на правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по иранскому дипломатическому зданию в Сирии.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг выросли акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+14,7%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,9%), бумаги Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+7,7%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5,2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,9%, объем торгов превысил 7,262 млрд рублей), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+4,3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,9%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+3,8%), ПАО "Хэндерсон" (SPB: HNFG) (+3%).

Снизились акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-8%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-6,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-6,1%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-6%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-5,1%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-4,1%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-3,5%), ПАО "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,53 млрд рублей (из них 5,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,42 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,22 млрд рублей на акции "Аэрофлота").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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