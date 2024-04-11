Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 11 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,8% от номинала (доходность - 9,35% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 66,44% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 9,18% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости 2 базисных пункта, подешевев до 56,62% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 9,98% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели на 205 базисных пунктов - до 77,54% от номинала (их доходность выросла на 146 базисных пунктов, составив 17,61% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене за день на 33 базисных пункта - до 74,46% от номинала (доходность увеличилась на 20 базисных пунктов - до 14,17% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 2 базисных пункта, до 67,88% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 12,87% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась за день на 1 базисный пункт - до 66,8% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренное снижение, отыгрывая новую порцию статданных по экономике США, а также заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса.

Уильямс ожидает, что инфляция в Соединенных Штатах продолжит замедляться, хотя ее путь к 2%-ному целевому показателю Федеральной резервной системы (ФРС) может быть неравномерным. "Я ожидаю, что инфляция продолжит постепенно двигаться к 2%, хотя на этом пути могут быть и скачки, как мы видели в недавних статданных", - заявил Уильямс на мероприятии в четверг. Если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с ожиданиями ФРС, будет иметь смысл начать "сворачивание ограничительной политики" за счет снижения базовой процентной ставки, сказал Уильямс.

Опубликованные накануне данные министерства труда США показали ускорение темпов инфляции в стране. Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в марте выросли на 3,5% в годовом выражении после подъема на 3,2% в феврале. Другой отчет Минтруда, опубликованный уже в четверг, показал увеличение темпов роста цен производителей в годовом выражении и существенное замедление - в помесячном.

Цены производителей в США (индекс PPI) в марте повысились на 2,1% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля 2023 года. В феврале индекс PPI увеличился на 1,6%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал более существенное ускорение темпов роста в марте - до 2,2%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце увеличились на 2,4% после повышения на 2,1% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,3%. Между тем, темпы роста индекса PPI в помесячном выражении в марте замедлились до 0,2% с 0,6% в феврале, индекса Core PPI - до 0,2% с 0,3%.