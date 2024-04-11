Объективных причин для ослабления рубля пока нет - Freedom Finance Global

Объективных причин для ослабления рубля в настоящее время нет, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Такие причины отсутствуют в связи с по-прежнему высокими мировыми ценами на нефть и сильным макроэкономическим фоном в России. Рублю по-прежнему поддержку оказывает обязательная продажа валютной выручки экспортерами. В то же время отмена этого требования к экспортерам в конце апреля, а также ожидаемое укрепление доллара на фоне сохранения жесткой монетарной политики ФРС являются по-прежнему среднесрочными рисками для рубля. Мы ожидаем курс доллара в течение ближайшей недели в коридоре 91-94 руб./$1, евро - 99-101 руб./EUR1, юаня - 12,7-13 руб." - пишет эксперт в комментарии.

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