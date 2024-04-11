Акции НОВАТЭКа остаются интересными для долгосрочных покупок - ПСБ

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" на уровне 1890 рублей за штуку, бумаги остаются интересными для долгосрочных вложений, сообщается в материале аналитика Екатерины Крыловой.

"Бумаги эмитента зависят от успеха реализации амбициозных СПГ-проектов, кроме уже действующего "Ямал СПГ". Речь идет о "Мурманском СПГ" и "Арктик СПГ 2", который должен был быть запущен еще в конце прошлого года, но попал под санкции США. Пока у компании решается вопрос с танкерами ледового класса Arc7, отгрузки не могут начаться, что оказало давление на котировки бумаги компании (минус 10% с начала года), - пишет эксперт в обзоре. - Однако "НОВАТЭК" может пока "переключиться" на более крупный и менее уязвимый за счет отсутствия необходимости в танкерах ледового класса проект "Мурманского СПГ". Также "НОВАТЭК" планирует использовать для проекта недозагруженные мощности Кольской АЭС, что позволит избежать необходимости импорта газовых турбин. Технология сжижения будет использоваться собственная - Арктический микс, что снизит зависимость от иностранного технологического оборудования. Мы верим в успех реализации проектов эмитента и считаем, что вопрос с танкерами со временем решится".

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