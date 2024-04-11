"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1740 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Добытчик и экспортер сжиженного природного газа опубликовал производственный отчет с итогами работы в первом квартале 2024 года. Отмечаем значительный рост добычи жидких углеводородов. К концу марта текущего года в запасах компании хранилось 200 млн кубометров газа, в том числе в сжиженном виде (СПГ). А на конец 2023 года в хранилищах "НОВАТЭКа" оставалось гораздо больше топлива - 1,1 млрд кубометров. Из этого можно сделать вывод, что в первом квартале 2024 года бизнес не сталкивался с дополнительными сложностями в продаже продукции. Несмотря на санкции, компании удается удерживать операционные показатели на стабильном уровне. Будем ждать финансовые результаты", - указывают эксперты.

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