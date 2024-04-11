Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций NetEase

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций NetEase Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 180 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева.

"Эмитент после более чем годичного перерыва возобновит сотрудничество c Blizzard Entertainment и этим летом вернет популярные игры на рынок материкового Китая, о чем компании объявили в среду. Мы оцениваем сделку как умеренно позитивную для китайской компании, поскольку на игры Blizzard в 2022 году, до прекращения партнерских отношений, приходилось примерно 5% ее общей выручки. В то же время сотрудничество, по нашему мнению, поможет глобальной экспансии и серьезному увеличению выручки NetEase".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.