.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем немного дешевеет к доллару и подрастает к евро, отыгрывая динамику этих валют на Forex
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в марте составила 0,39%
Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,39% после повышения на 0,68% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,72% после 7,69% в феврале. Рост цен в марте оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,35%
 
ВБ до 2,2% повысил прогноз роста ВВП России на этот год
Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2% с ожидавшихся в январе 1,3%. Прогноз увеличения российской экономики на 2025 год улучшен до 1,1% с 0,9%. В 2023 году экономика РФ выросла на 3,6%, говорится в обновленном...
 
Курортный сбор заменят туристическим налогом
В правительстве собираются трансформировать курортный сбор в туристический налог, рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с обсуждением вопроса. Информацию подтвердили два собеседника, близких к правительству. Фактически речь идет о передаче...
 
Китайские банки вводят новые условия для платежей из РФ
Несколько крупнейших банков Китая усилили контроль за платежами из России. Для одобрения таких трансакций Bank of China (занимает 4-е место по величине активов среди кредитных организаций КНР) начал запрашивать данные о том, связана ли операция с...
 
11 апреля 2024 года 15:43

Рубль днем немного дешевеет к доллару и подрастает к евро, отыгрывая динамику этих валют на Forex

Москва. 11 апреля. Доллар США немного укрепляется, евро, напротив, слегка дешевеет на Московской бирже днем в четверг; рубль незначительно слабеет к бивалютной корзине в условиях более заметного снижения в паре с долларом.

Курс доллара США составил 93,59 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15,25 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,46 руб./EUR1, подешевев на 3,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 6,9 копейки, до 96,68 руб. Курс китайского юаня вырос на 2,45 копейки - до 12,9 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику в основных парах вслед за движением пары "евро-доллар" на Forex. Доллар продолжает немного дорожать к большинству мировых валют, в том числе, к евро, после резкого подъема днем ранее, вызванного данными об ускорении инфляции в США в марте. Высокая инфляция в сочетании с активным ростом американской экономики и сильным рынком труда снижает вероятность скорого перехода к смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Первое снижение ключевой ставки теперь ожидается в сентябре.

Как стало известно в среду, потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% в годовом выражении после подъема на 3,2% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное ускорение инфляции - до 3,4%.

Кроме того, трейдеры ждут итогов апрельского заседания Европейского центрального банка, которое завершится в 15:15 МСК в четверг. Эксперты не ждут изменения политики ЕЦБ на предстоящем заседании, полагая, что первое снижение ключевых процентных ставок произойдет в июне.

Минфин РФ ожидает дефицит федерального бюджета по итогам 2024 года в рамках плана - в пределах полутора триллионов рублей. "Динамика исполнения бюджета лучше, чем в предыдущие годы. Сейчас дефицит бюджета ожидается 1,4-1,5 трлн рублей. Параметры исполнения - в рамках плановых ожиданий", - сказал в интервью "Интерфаксу" глава Минфина Антон Силуанов.

Законом о бюджете дефицит в текущем году предусмотрен в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. В январе-марте бюджет исполнен с дефицитом около 0,6 трлн руб.

Минфин пока не видит рисков для исполнения плана по доходам в 2024 году (чуть более 35 трлн рублей по итогам года - ИФ). "Динамика макроэкономических параметров и первые итоги исполнения бюджета по доходам позволяют говорить об отсутствии значимых рисков в части доходов", - отметил Силуанов.

Он напомнил, что в законе о бюджете заложен рост доходов на 5,9 трлн рублей, или на 20%, при этом значительную часть прибавки должны обеспечить нефтегазовые доходы (+2,7 трлн рублей) - исходя из прогнозной динамики цен на энергоносители, обменного курса и корректировок законодательства в ТЭКе. Возможные риски в части нефтегазовых доходов сглаживаются применением бюджетного правила, отметил он.

"Текущие ожидания по году подтверждают ранее сделанные прогнозы", - сказал министр.

По его словам, несмотря на усиление в течение 2023 года вторичных санкций, поступления нефтегазовых доходов ожидаются в рамках плана. "Координируем объемы добычи и экспорта нефти со странами ОПЕК", - напомнил министр. По его словам, экспортеры наладили цепочки поставок, а текущие уровни цен на нефть "даже с учетом дисконтов дадут возможность выполнять планы по доходам от нефти и газа".

Федеральный бюджет РФ в 1-м квартале был исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 607 млрд рублей, или 0,3% ВВП. В январе-феврале дефицит, по уточненной информации казначейства, составлял 1 трлн 130,2 млрд рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита первых двух месяцев в 1 трлн 474 млрд рублей была скорректирована из-за пересмотра в сторону уменьшения расходов бюджета до 6 трлн 158,1 млрд рублей с 6 трлн 499 млрд рублей.

В 1-м квартале прошлого года дефицит составлял 2,086 трлн рублей, или 1,2% ВВП.

Доходы бюджета в январе-марте составили 8,719 трлн рублей, что на 53,5% больше показателя января-марта 2023 года (5,679 трлн рублей), расходы - 9,326 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,1% (7,765 трлн рублей). Минфин связывает более ускоренное финансирование расходов в феврале-марте 2024 года, в том числе, с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Покупки валюты на внутреннем рынке РФ под сделки выхода нерезидентов из российских активов укладываются в установленный властями лимит, менять его необходимости нет, заявил Силуанов.

Планка в размере не более $1 млрд в месяц была установлена летом прошлого года, соблюдение лимита администрируется через выдачу разрешений на сделки правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (профильную подкомиссию возглавляет Силуанов). Несмотря на наличие лимита, в декабре, по мнению ЦБ РФ, операции по выкупу активов у компаний из недружественных стран стали фактором, оказавшим давление на курс рубля.

Лимит эффективен, считает глава Минфина. "Лимит - $1 млрд в месяц, в него укладываемся. Крупных сделок в этом году почти не было, за исключением "Яндекса". Сейчас уходят небольшие компании. Поэтому - да, в прошлом влияние было сильное, сейчас установлен лимит, в рамках этого лимита и работаем", - сказал он. Планов менять лимит нет, заявил министр.

Вопрос о перспективах дальнейшего продления требования о обязательной продаже валютной выручки, введенной осенью прошлого года (действует до конца апреля, правительство задолго до его истечения, в январе, выступило с инициативой продлить соответствующий президентский указ до конца года - ИФ) пока остается открытым. "Правительство внесло предложения по продлению до конца 2024 года, пока решение не принято", - сказал Силуанов.

Рубль может краткосрочно ослабеть до 94 руб. за доллар, говорится в комментарии банка "Санкт Петербург".

"Курс пары "доллар-рубль" в четверг находится у 93,8 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. На время курс сейчас может превышать 94 руб./$1, но у него есть потенциал вернуться в сторону 93 руб./$1 во второй половине месяца", - пишут аналитики.

Рубль в четверг может восстановиться до 93 руб. за доллар, если экспортеры активизируют продажи иностранной валюты, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль подешевел в среду до 93,5 руб./$1 из-за глобального укрепления доллара. Последнее связано с публикацией данных по инфляции, которая оказалась выше ожиданий. В четверг рубль может восстановиться до 93 руб. за доллар, если экспортеры активизируют продажи иностранной валюты", - пишут эксперты.

Ориентиром для пары "рубль-доллар" может выступать отметка 92,5 руб./$1, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Риск технического подъема доллара на верхнюю границу полугодового боковика 93,5 руб./$1 резко возрос после закрепления над 92,5 руб./$1 и выхода к 93 руб./$1. Сегодня утром доллар уже отметился над 93,65 руб. Тем не менее превышение планки можно отнести к локальной волатильности инструмента, вероятность отбоя доллара от многомесячного уровня вниз и возврата в привычный боковик оценивается высокой. Ориентиром вниз по доллару пока значится поддержка на 92,5 руб./$1", - пишет аналитик.

По мнению Зельцера, на стороне рубля имеются фундаментальные факторы, призванные снизить спрос на валюту за счет высоких ставок фондирования ЦБ и повысить предложение валюты на рынке благодаря введенным прошлой осенью нормативам репатриации выручки экспортеров. Оба фактора со стороны спроса и предложения валют играют в пользу рубля и наверняка будут актуальны в ближайшие месяцы, уверен эксперт.

"Поддержку рублю должен оказывать и сырьевой рынок - цены энергоносителей и металлов взлетали на многомесячные и исторические максимумы, правда, позитивный эффект на валюту страны-экспортера ощущается не сразу, - отмечает стратег БКС. - Есть временной лаг между отгрузкой товара и фактической оплатой, он может достигать и квартала. А еще в конце месяца будет высокий налоговый период. Очевидно, что корпорации не откладывают свои обязательства на последний день, и это дополнительный перспективный фактор расширенного предложения валюты на рынке и поддержки рубля. Тем самым на фоне актуальных вводных опасаться девальвации нацвалюты преждевременно".

Цены на нефть начали умеренно снижаться днем в четверг после активного роста накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизились на 0,36%, до $90,14 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,5%, до $85,78 за баррель.

Накануне обе марки подорожали на 1,2% после того, как США и их союзники предупредили о высокой вероятности атаки Ирана на правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по иранскому посольству в Сирии.

На этих сообщениях авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Тегеран до субботы.

Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей. Общий уровень запасов достиг максимальных с прошлого июля 457,26 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 апреля 2024 года 09:23
"Финам" рекомендует держать акции The Utilities Select Sector SPDR Fund
"Финам" рекомендует держать акции The Utilities Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $70 за штуку, сообщается в материале аналитика Александра Ковалева. "Последние двенадцать месяцев коммунальный сектор был явным аутсайдером на фондовом рынке США, когда внимание инвесторов...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 09:12
Потенциал роста индекса Мосбиржи во 2К24 составляет 7% - Freedom Finance Global
роятен рост индекса Мосбиржи на 7% от текущего уровня во втором квартале 2024 года, в район 3685 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "В России начинается сезон выплаты дивидендов, что поддерживает спрос на бумаги компаний, объявивших о распределении своих прибылей...    читать дальше
.
12 апреля 2024 года 09:03
Рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов на сочетании негативных факторов
Москва. 12 апреля. Доллар США и юань укрепляются на Московской бирже утром в пятницу, рубль уступает позиции на фоне ослабления поддерживающих факторов.    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 19:35
Рубль в четверг развернулся вверх, укрепился к основным валютам на фоне свежих данных о внешнеторговом балансе РФ
Москва. 11 апреля. Доллар США, евро и китайский юань перешли к снижению на Московской бирже вечером в четверг; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне данных о внешнеторговом балансе РФ за первый квартал 2024 года.    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 19:28
Рынок акций РФ в четверг консолидировался у 3440п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"
Москва. 11 апреля. Рынок акций РФ в четверг консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (Brent откатилась ниже $90 за баррель) в связи с ожиданиями сохранения жесткой монетарной политики Федрезервом США. Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 3440 пунктов после утреннего обновления максимума с февраля 2022 года выше 3455 пунктов.    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 19:01
Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции XPeng с целью $14
Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции XPeng с целью $14 за штуку" с горизонтом инвестирования два месяца. Цена входа: текущая рыночная, "стоп-лосс": $6,8, сообщается в комментарии аналитика Романа Лукьянчикова. Ключевые аргументы эксперта в пользу идеи: - восстановление...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 18:59
Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 11 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 18:42
Объективных причин для ослабления рубля пока нет - Freedom Finance Global
Объективных причин для ослабления рубля в настоящее время нет, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Такие причины отсутствуют в связи с по-прежнему высокими мировыми ценами на нефть и сильным макроэкономическим фоном в России. Рублю по-прежнему поддержку оказывает...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 18:13
Акции НОВАТЭКа остаются интересными для долгосрочных покупок - ПСБ
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" на уровне 1890 рублей за штуку, бумаги остаются интересными для долгосрочных вложений, сообщается в материале аналитика Екатерины Крыловой. "Бумаги эмитента зависят от успеха реализации амбициозных СПГ-проектов, кроме уже...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 17:39
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций НОВАТЭКа
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1740 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. "Добытчик и экспортер сжиженного природного газа опубликовал производственный отчет с итогами работы в первом квартале 2024 года. Отмечаем...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 17:09
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций NetEase
вестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций NetEase Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 180 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева. "Эмитент после более чем годичного перерыва возобновит сотрудничество c Blizzard...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 16:41
"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 227,5 руб
"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 227,5 рубля за штуку, открытую 6 марта 2024 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "После рекомендации 10 апреля советом...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 16:17
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций НОВАТЭКа на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева. "НОВАТЭК" опубликовал предварительные операционные показатели за 1К24, которые мы оцениваем как нейтральные для акций компании, - отмечают...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 15:48
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JP Morgan с целью $220
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $220 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: $185, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент опубликует квартальный отчет в...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 15:22
Снижение ставки ЦБР, скорее всего, начнется летом 2024г - "Солид Брокер"
Снижение ключевой ставки Банка России, скорее всего, начнется летом текущего года, сообщается в обзоре аналитиков "Солид Брокер". "Потребительская инфляция в марте 2024 года замедлилась до 0,39% м/м, год к году изменение цен составило 7,72%. По сути, инфляция в последние месяцы не меняется, ее...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.