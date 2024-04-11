Рубль днем немного дешевеет к доллару и подрастает к евро, отыгрывая динамику этих валют на Forex

Москва. 11 апреля. Доллар США немного укрепляется, евро, напротив, слегка дешевеет на Московской бирже днем в четверг; рубль незначительно слабеет к бивалютной корзине в условиях более заметного снижения в паре с долларом.

Курс доллара США составил 93,59 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15,25 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,46 руб./EUR1, подешевев на 3,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 6,9 копейки, до 96,68 руб. Курс китайского юаня вырос на 2,45 копейки - до 12,9 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику в основных парах вслед за движением пары "евро-доллар" на Forex. Доллар продолжает немного дорожать к большинству мировых валют, в том числе, к евро, после резкого подъема днем ранее, вызванного данными об ускорении инфляции в США в марте. Высокая инфляция в сочетании с активным ростом американской экономики и сильным рынком труда снижает вероятность скорого перехода к смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Первое снижение ключевой ставки теперь ожидается в сентябре.

Как стало известно в среду, потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% в годовом выражении после подъема на 3,2% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное ускорение инфляции - до 3,4%.

Кроме того, трейдеры ждут итогов апрельского заседания Европейского центрального банка, которое завершится в 15:15 МСК в четверг. Эксперты не ждут изменения политики ЕЦБ на предстоящем заседании, полагая, что первое снижение ключевых процентных ставок произойдет в июне.

Минфин РФ ожидает дефицит федерального бюджета по итогам 2024 года в рамках плана - в пределах полутора триллионов рублей. "Динамика исполнения бюджета лучше, чем в предыдущие годы. Сейчас дефицит бюджета ожидается 1,4-1,5 трлн рублей. Параметры исполнения - в рамках плановых ожиданий", - сказал в интервью "Интерфаксу" глава Минфина Антон Силуанов.

Законом о бюджете дефицит в текущем году предусмотрен в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. В январе-марте бюджет исполнен с дефицитом около 0,6 трлн руб.

Минфин пока не видит рисков для исполнения плана по доходам в 2024 году (чуть более 35 трлн рублей по итогам года - ИФ). "Динамика макроэкономических параметров и первые итоги исполнения бюджета по доходам позволяют говорить об отсутствии значимых рисков в части доходов", - отметил Силуанов.

Он напомнил, что в законе о бюджете заложен рост доходов на 5,9 трлн рублей, или на 20%, при этом значительную часть прибавки должны обеспечить нефтегазовые доходы (+2,7 трлн рублей) - исходя из прогнозной динамики цен на энергоносители, обменного курса и корректировок законодательства в ТЭКе. Возможные риски в части нефтегазовых доходов сглаживаются применением бюджетного правила, отметил он.

"Текущие ожидания по году подтверждают ранее сделанные прогнозы", - сказал министр.

По его словам, несмотря на усиление в течение 2023 года вторичных санкций, поступления нефтегазовых доходов ожидаются в рамках плана. "Координируем объемы добычи и экспорта нефти со странами ОПЕК", - напомнил министр. По его словам, экспортеры наладили цепочки поставок, а текущие уровни цен на нефть "даже с учетом дисконтов дадут возможность выполнять планы по доходам от нефти и газа".

Федеральный бюджет РФ в 1-м квартале был исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 607 млрд рублей, или 0,3% ВВП. В январе-феврале дефицит, по уточненной информации казначейства, составлял 1 трлн 130,2 млрд рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита первых двух месяцев в 1 трлн 474 млрд рублей была скорректирована из-за пересмотра в сторону уменьшения расходов бюджета до 6 трлн 158,1 млрд рублей с 6 трлн 499 млрд рублей.

В 1-м квартале прошлого года дефицит составлял 2,086 трлн рублей, или 1,2% ВВП.

Доходы бюджета в январе-марте составили 8,719 трлн рублей, что на 53,5% больше показателя января-марта 2023 года (5,679 трлн рублей), расходы - 9,326 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,1% (7,765 трлн рублей). Минфин связывает более ускоренное финансирование расходов в феврале-марте 2024 года, в том числе, с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Покупки валюты на внутреннем рынке РФ под сделки выхода нерезидентов из российских активов укладываются в установленный властями лимит, менять его необходимости нет, заявил Силуанов.

Планка в размере не более $1 млрд в месяц была установлена летом прошлого года, соблюдение лимита администрируется через выдачу разрешений на сделки правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (профильную подкомиссию возглавляет Силуанов). Несмотря на наличие лимита, в декабре, по мнению ЦБ РФ, операции по выкупу активов у компаний из недружественных стран стали фактором, оказавшим давление на курс рубля.

Лимит эффективен, считает глава Минфина. "Лимит - $1 млрд в месяц, в него укладываемся. Крупных сделок в этом году почти не было, за исключением "Яндекса". Сейчас уходят небольшие компании. Поэтому - да, в прошлом влияние было сильное, сейчас установлен лимит, в рамках этого лимита и работаем", - сказал он. Планов менять лимит нет, заявил министр.

Вопрос о перспективах дальнейшего продления требования о обязательной продаже валютной выручки, введенной осенью прошлого года (действует до конца апреля, правительство задолго до его истечения, в январе, выступило с инициативой продлить соответствующий президентский указ до конца года - ИФ) пока остается открытым. "Правительство внесло предложения по продлению до конца 2024 года, пока решение не принято", - сказал Силуанов.

Рубль может краткосрочно ослабеть до 94 руб. за доллар, говорится в комментарии банка "Санкт Петербург".

"Курс пары "доллар-рубль" в четверг находится у 93,8 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. На время курс сейчас может превышать 94 руб./$1, но у него есть потенциал вернуться в сторону 93 руб./$1 во второй половине месяца", - пишут аналитики.

Рубль в четверг может восстановиться до 93 руб. за доллар, если экспортеры активизируют продажи иностранной валюты, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль подешевел в среду до 93,5 руб./$1 из-за глобального укрепления доллара. Последнее связано с публикацией данных по инфляции, которая оказалась выше ожиданий. В четверг рубль может восстановиться до 93 руб. за доллар, если экспортеры активизируют продажи иностранной валюты", - пишут эксперты.

Ориентиром для пары "рубль-доллар" может выступать отметка 92,5 руб./$1, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Риск технического подъема доллара на верхнюю границу полугодового боковика 93,5 руб./$1 резко возрос после закрепления над 92,5 руб./$1 и выхода к 93 руб./$1. Сегодня утром доллар уже отметился над 93,65 руб. Тем не менее превышение планки можно отнести к локальной волатильности инструмента, вероятность отбоя доллара от многомесячного уровня вниз и возврата в привычный боковик оценивается высокой. Ориентиром вниз по доллару пока значится поддержка на 92,5 руб./$1", - пишет аналитик.

По мнению Зельцера, на стороне рубля имеются фундаментальные факторы, призванные снизить спрос на валюту за счет высоких ставок фондирования ЦБ и повысить предложение валюты на рынке благодаря введенным прошлой осенью нормативам репатриации выручки экспортеров. Оба фактора со стороны спроса и предложения валют играют в пользу рубля и наверняка будут актуальны в ближайшие месяцы, уверен эксперт.

"Поддержку рублю должен оказывать и сырьевой рынок - цены энергоносителей и металлов взлетали на многомесячные и исторические максимумы, правда, позитивный эффект на валюту страны-экспортера ощущается не сразу, - отмечает стратег БКС. - Есть временной лаг между отгрузкой товара и фактической оплатой, он может достигать и квартала. А еще в конце месяца будет высокий налоговый период. Очевидно, что корпорации не откладывают свои обязательства на последний день, и это дополнительный перспективный фактор расширенного предложения валюты на рынке и поддержки рубля. Тем самым на фоне актуальных вводных опасаться девальвации нацвалюты преждевременно".

Цены на нефть начали умеренно снижаться днем в четверг после активного роста накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизились на 0,36%, до $90,14 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,5%, до $85,78 за баррель.

Накануне обе марки подорожали на 1,2% после того, как США и их союзники предупредили о высокой вероятности атаки Ирана на правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по иранскому посольству в Сирии.

На этих сообщениях авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Тегеран до субботы.

Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей. Общий уровень запасов достиг максимальных с прошлого июля 457,26 млн баррелей.