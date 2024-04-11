"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JP Morgan с целью $220

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $220 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: $185, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент опубликует квартальный отчет в пятницу, 12 апреля. Ожидается рост выручки до $41,84 млрд и прибыль на акцию $4,19. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $185 риск на портфель составит 0,27%", - указывают в "Финаме".

JPMorgan Chase & Co. - американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира.

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